Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" договорилась об установке нового эскалатора на Центральном вокзале Киева

Установка двух эскалаторов Heavy Duty обойдется компании в 13 млн грн

Фото: УЗ Фото: УЗ
Фото: УЗ

Компания "Укрзализныця" подписала договор на поставку и установку эскалатора на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

В вестибюле столичного вокзала вместо старых эскалаторов будет установлено два новых Heavy Duty, сообщает пресс-служба предприятия.

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Указано, что победителем торгов в системе Prozorro на их поставку и установку стало ООО "Мицуи Украина", которое предложило за свои услуги почти 13 млн грн (на 16% меньше, чем запланированная цена).

Всего в тендере на закупку эскалаторов приняли участие четыре компании. Предложения двух были отклонены из-за несоответствия условиям тендерной документации.

"История с заменой главного эскалатора страны тянется с 2016 года… Все ранее объявленные тендеры на их замену блокировались в Антимонопольном комитете или в судах. Также не был достигнут консенсус с производителем в 2019 году, когда эскалатор планировалось приобрести в лизинг", — отметил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Известно, что высота новых подъемников составит 6,5 м, они будут установлены на месте действующих. Работать эскалаторы должны не менее 20 часов в сутки и обслуживать 7300 посетителей вокзала в час.

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Кроме обычных опций, новые эскалаторы будут иметь LED-подсветку, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и устройства для обеззараживания перил.

Также производитель обеспечит техническую поддержку и сервисное обслуживание эскалаторов в течение 60 месяцев.

Как отмечается, для монтажа новых эскалаторов работа подъемников будет остановлена на месяц.

Нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции Киев-Пассажирский и требуют замены.

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В феврале 2018 года во время последнего технического осмотра обнаружился предельный износ поручней цепи и их привода у эскалатора, который работает на спуск. В связи с этим 28 февраля работа одного эскалатора была временно приостановлена.

В конце мая 2020 года сообщалось, что АО "Укрзализныця" планирует подписать лизинговое соглашение на поставку и установку эскалаторов для вестибюля Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Ранее бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что Центральный вокзал Киева передадут в концессию.

Компания "Мицуи Украина" является официальным представителем производителей комплектных лифтов, эскалаторов и траволаторов Hanson Lift (Suzhou) Co и Prima Trading (Suzhou) Co, входящих в Prima Group. Рынок указанных компаний охватывает Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Северную Африку и Америку.

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