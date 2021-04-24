Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" назначила 8 дополнительных поездов на майские праздники

Дополнительные сообщения получат Черновцы, Одесса, Ужгород, а также Ровенская область и Волынь

Фото: УЗ Фото: УЗ
Фото: УЗ

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на пасхальные и майские праздники.

В частности, дополнительные сообщения получат Черновцы, Одесса, Ужгород, а также Ровенская область и Волынь, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

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Таким образом, обновленный перечень дополнительных поездов выглядит так:

- №249/250 Киев — Черновцы: отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;

- №202/201 Ковель — Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05;

- №248/247 Одесса — Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;

- №148/147 Одесса — Киев из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28/05 по четным;

- №242/241 Одесса — Днепр: из Одессы 29.04, из Днепра 30.04;

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- №26/25 Одесса — Ужгород из Одессы 30.04, 2.05, 8.05, из Ужгорода 1.05, 3.05, 9.05;

- №207/208 Киев-Ужгород: 30.04 из Киева;

- №235/236 Ужгород — Львов: 01.05 из Ужгорода.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустит, по меньшей мере, 11 дополнительных поездов на майские праздники и Пасху.

Напомним, Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху.

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