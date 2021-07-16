"Укрзализныця" удвоит вместимость экспресса Киев — аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

"Укрзализныця" добавляет на маршрут экспресс-поезда Киев — аэропорт "Борисполь" еще один рельсовый автобус Pesa. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"В связи с постепенным ослаблением карантина по всему миру и восстановлением международного авиационного сообщения растет спрос пассажиров на экспресс из Киева в международный аэропорт "Борисполь" и обратно", — поясняет перевозчик.

При этом количество рейсов останется неизменным: их будет 22 пары, как и сейчас. Однако количество мест в пиковые часы будет увеличено: теперь в самое загруженное время на маршруте будет курсировать сдвоенный поезд Pesa, что позволит перевозить за один рейс 162 пассажира вместо 81.

УЗ отмечает, что продолжает фиксировать рост спроса пассажиров на экспресс из столицы в бориспольский аэропорт и обратно. Так, за сутки 14 июня было перевезено по этому маршруту около 4 тысяч пассажиров, что стало рекордным показателем с момента возобновления пассажирского движения по этому направлению после карантина.

Кроме того, причиной увеличения нагрузки на железную дорогу в "Укрзализныце" называют ремонт автотрассы Киев — Борисполь.

Отметим, что в июне УЗ добавила на этот маршрут шесть рейсов в сторону аэропорта и семь в сторону столичного железнодорожного вокзала, увеличив тем самым число рейсов до 22.

Напомним, что в июне нынешнего года относительно "ковидного" прошлогоднего июня пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" вырос в 19 раз.