Транспорт 30 минут назад

"Укрзализныця" удвоит вместимость экспресса Киев — аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

УЗ продолжает фиксировать рост спроса пассажиров на экспресс из столицы в главный аэропорт страны

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" добавляет на маршрут экспресс-поезда Киев — аэропорт "Борисполь" еще один рельсовый автобус Pesa. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"В связи с постепенным ослаблением карантина по всему миру и восстановлением международного авиационного сообщения растет спрос пассажиров на экспресс из Киева в международный аэропорт "Борисполь" и обратно", — поясняет перевозчик.

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При этом количество рейсов останется неизменным: их будет 22 пары, как и сейчас. Однако количество мест в пиковые часы будет увеличено: теперь в самое загруженное время на маршруте будет курсировать сдвоенный поезд Pesa, что позволит перевозить за один рейс 162 пассажира вместо 81.

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УЗ отмечает, что продолжает фиксировать рост спроса пассажиров на экспресс из столицы в бориспольский аэропорт и обратно. Так, за сутки 14 июня было перевезено по этому маршруту около 4 тысяч пассажиров, что стало рекордным показателем с момента возобновления пассажирского движения по этому направлению после карантина.

Кроме того, причиной увеличения нагрузки на железную дорогу в "Укрзализныце" называют ремонт автотрассы Киев — Борисполь.

Отметим, что в июне УЗ добавила на этот маршрут шесть рейсов в сторону аэропорта и семь в сторону столичного железнодорожного вокзала, увеличив тем самым число рейсов до 22.

Напомним, что в июне нынешнего года относительно "ковидного" прошлогоднего июня пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" вырос в 19 раз.

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