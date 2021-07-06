Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" за год увеличился почти на 2 000%

За 6 месяцев 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 3 млн 396 тысяч 944 пассажира, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает "Центр транспортных стратегий" (ЦТС).

По информации издания, в июне текущего года количество обслуженных пассажиров (938 тысяч 674) оказалось больше показателя июня 2020 года на 1 839%.

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При этом стоит отметить, что в 2020 году в этом же месяце главная воздушная гавань страны обслужила всего 48,4 тыс. человек в связи с действовавшими тогда жесткими карантинными ограничениями.

В ЦТС отмечают, что прирост пассажиропотока за полгода обеспечен за счет нерегулярных рейсов, которые перевезли на 157% больше пассажиров, чем за 6 месяцев 2020 года. Число пассажиров, перевезенных регулярными рейсами, упало на 6%.

По сравнению с показателями, которые наблюдались до пандемии COVID-19, полугодичный результат аэропорта все еще невысокий: за 6 месяцев 2019 года аэропорт обслужил 6,7 млн человек.

Очень существенно снизилось количество трансферных пассажиров, путешествующих через "Борисполь". За полгода этот показатель снизился на 72,3% и составил 107 тысяч 998 человек.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь" в марте 2021 года увеличился более чем на 10% по сравнению с мартом 2020 года.

При этом аэропорт по результатам 12 месяцев 2020 года получил 1,482 млрд грн чистых убытков.