Международные валютные резервы Украины немного сократились — НБУ

Международные валютные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2021 года составили, по предварительным данным, $27,839 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным регулятора, в мае резервы сократились на 0,6% из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.

В целом динамику золотовалютных резервов в течение мая определяли, во-первых, операции по управлению государственным долгом.

Указано, что общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил $650,6 млн. В частности, $529,3 млн были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), остальные — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте .

В то же время валютные поступления в пользу правительства составили $417,9 млн, из них $354,3 млн — от размещения ОВГЗ.

Кроме того, в мае Национальный банк и правительство оплатили $64,3 млн (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда.

Второй фактор, влияющий на резервы, — переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $136,8 млн.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2021 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $28 млрд. В апреле они выросли на 3,6%.

До 15 марта международные резервы НБУ составляли $27,8 млрд по сравнению с $28,54 млрд на начало месяца.

Чистые валютные резервы НБУ (без учета заимствованных денег) на начало марта составляли $17,63 млрд (на начало февраля — $17,80 млрд, на начало января — 18,1 млрд).

В феврале международные резервы Украины сократились на 1% до $28,5 млрд из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства.

Как сообщалось, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,1 млрд, чистые международные резервы — $18,1 млрд. Увеличить международные резервы на 15% ($3,8 млрд) в кризисный год НБУ удалось за счет последовательной политики на валютном рынке, а также повышение стоимости финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют на $2,3 млрд.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% — до $25,3 млрд, достигнув семилетнего максимума.