За месяц объем международных резервов Украины составил более $28 млрд

По состоянию на 1 мая 2021 года, международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 28 000,1 млрд долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), в апреле уровень резервов возрос на 3,6% с учетом валютных поступлений в пользу правительства и переоценки финансовых инструментов.

По данным НБУ, в апреле динамику резервов определяли ряд факторов. В частности, операции по управлению государственным долгом.

Так, валютные поступления в пользу правительства составили 1 млрд 371,4 долларов, в том числе, $1,025 млрд — от размещения еврооблигаций (ОВГЗ) и $121,4 млн — от продажи внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

В то же время, общий объем платежей Кабинета министров по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $556,1 млн.

Из них $391,5 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, $78 млн — на обслуживание ОВГЗ, а остальное — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Во-вторых, из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют была произведена переоценка финансовых инструментов: в апреле их стоимость выросла на $200 млн.

В-третьих, на это повлияли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке: в апреле межбанковский валютный рынок, в основном, находился в сбалансированном состоянии.

При этом, в начале месяца спрос на валюту на рынке несколько превышал предложение. Для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний НБУ провел интервенцию по продаже валюты на сумму $50 млн.

Как сообщалось ранее, в марте международные резервы Украины из-за объемов погашения государственных обязательств сократились на 5% и составили $27 млрд.

В феврале международные резервы Украины сократились на 1% до $28,5 млрд из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства.

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