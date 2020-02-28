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В McDonald's на Get Business Festival объяснили, почему ушли от push-маркетинга

Маркетинг-директор компании Ольга Васильева поделилась пятью трендами, которые стоят за "золотыми арками" сети ресторанов

В McDonald's на Get Business Festival объяснили, почему ушли от push-маркетинга В McDonald's на Get Business Festival объяснили, почему ушли от push-маркетинга
Маркетинг-директор McDonald's Ольга Васильева. Фото: Delo.ua

McDonald's исповедует философию pull-маркетинга, а не push-маркетинга и ратует за одержимость своим клиентом. Об этом заявила маркетинг-директор McDonald's Ольга Васильева в рамках масштабного ивента для малого и среднего бизнеса Get Business Festival, который проходит 28 февраля в Киеве.

В частности, она поделилась пятью трендами, которые стоят за "золотыми арками" сети ресторанов. Первым она называет людей, а вторым — переход от push-маркетинг к pull-маркетинг. "Это маркетинг, от которого должно быть легко. Для этого мы слушаем своих клиентов, отслеживаем любе упоминание о McDonald's и работает с отзывами в режиме 24/7", — говорит Васильева.

Кроме того, она советует не просто заботиться о своем клиенте, а быть им одержимым: слушать его, знать и действовать согласно его требованиям. "Мы верим, что знать ситуации потребителей и их нужды, а также анализировать их поведение — проявлять любовь к ним", — резюмирует он, отмечая, что для удобства нужно отправлять меньше сообщений и придерживаться стабильного визуального стиля.

Кратко и по делу в Telegram

Пятым трендом работы компании Васильева называет постоянное внедрение инноваций.

Напомним, что около 3000 предпринимателей и 70 топовых топовых спикеров собрались на крупнейшем деловом GET Business Festival в Pochayna Event Hall в Киеве, чтобы обменяться опытом и обсудить различные "боли" бизнеса.

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Также в рамках крупнейшего делового ивента выступил коммерческий директор компании "Синэво" Николай Скавронский, который рассказал, что благодаря инновациям компании, люди стали сдавать анализы для профилактики, а не только при болезни.

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