В NVIDIA презентовали самый дешевый аппарат искусственной вентиляции легких (ВИДЕО)

В конце апреля главный научный сотрудник технического гиганта NVIDIA Билл Дэлли выложил в сеть собственный проект с открытым исходным кодом, в котором подробно описан недорогой, легкий в сборке аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимый для лечения людей, зараженных коронавирусом, сообщает Engadget.

По словам Билла Дэлли, он сумел разработать это устройство за несколько недель. Спроектировал же его он его на основе двух, одних из самых легкодоступных компонентов: пропорционального электромагнитного клапана и микроконтроллера.

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Дэлли отметил, что если следовать указанием этого проекта, то таким образом можно сделать полноценно рабочий аппарат ИВЛ, потратив на это всего-навсего несколько сотен долларов.

"Философия данного проекта заключается в создании максимально простого аппарата для ИВЛ, который, в свою очередь, можно было-бы производить максимально быстро и при этом недорого. Этот аппарат обязан удовлетворить все потребности в лечении пациентов, у которых выявили COVID-19", — рассказал ученый.

По информации издания, скорость сборки аппарата ИВЛ объясняется использованием готовых компонентов, на которые уходит примерно 400 долларов, что, в свою очередь, действительно является невероятно низкой ценой, если сравнивать с обычными аппаратами ИВЛ, чья стоимость может достигать десятков тысяч долларов.

Кроме этого, изобретатель заявил, что если устройства по данным "чертежам" будут производиться массово, если это процесс поставить на конвейер, то себестоимость каждого устройства и вовсе может составить менее 300 долларов.

Дэлли также предлагает другой, еще более дешевый способ, который позволит снизить цену на аппараты ИВЛ до отметки примерно в 100 долларов.

В этом случае, как говорит ученый, результата можно будет добиться, если использовать именно детали, напечатанные на 3D-принтере. И в том случае, если крупные и авторитетные медицинские организации действительно подтвердят работоспособность проекта, то это действительно можно будет считать прорывом.

На сегодняшний день традиционные устройства для ИВЛ могут стоить более 20 тысяч долларов, что является действительно огромной суммой.

Напомним, 30 апреля Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило для использования в чрезвычайных ситуациях новый аппарат искусственной вентиляции легких высокого давления, разработанный инженерами NASA, и предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.