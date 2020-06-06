В России рынок легковых авто в мае упал более чем в 2 раза

В России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в мае 2020 года упали в 2,1 раза, или на 51,8%, до 63 тысячи 33 машин по сравнению со 130 тысячами 846 авто в мае 2019 года.

Об этом со ссылкой на данные Комитета автопроизводителей АЕБ сообщает Metalinfo.ru.

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Указано, что в январе-мае показатель автопродаж снизился на 25,7% — до 478 тысяч 135 авто против 643 тысячи 876 в январе-мае прошлого года.

"В этом месяце мы вновь наблюдаем значительное снижение продаж новых автомобилей — на 51,8% по сравнению с маем 2019 года, что неудивительно, так как автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты на протяжении всего месяца", — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, чьи слова приводятся в сообщении Ассоциации.

По его словам, технические центры смогли возобновить работу, и, соответственно, поток клиентов начал понемногу расти.

"Мы рассчитываем, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация слегка улучшится, что положительно повлияет на устойчивость дилерской сети. Реализация первого пакета мер государственной поддержки будет способствовать постепенному восстановлению рынка во втором полугодии", — спрогнозировал Штэрцель.

Тем временем первенство по популярности у российских автомобилистов в мае, как и месяцем ранее, заняла модель Lada Granta с количеством проданных авто 5726 (по сравнению с маем 2019 года продажи упали в 2,1 раза).

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На 2 месте в прошлом месяце была модель Lada Vesta. За минувший месяц было продано 4475 авто этой марки, что в 2 раза меньше, чем годом ранее.

На 3 месте — Kia Rio — 3655 (в 2,3 раза меньше).

В десятку также вошли Hyundai Greta — 3243 (в 1,8 раза меньше), VW Polo — 2158 (в 2,3 раза меньше), Lada Largus VP — 1981 (в 1,6 раза меньше), Hyundai Solaris — 1924 (уменьшение в 2,8 раза), Lada 4х4 — 1664 (в 1,4 раза меньше), Renault Duster — 1470 (в 2,2 раза меньше), Renault Logan — 1396 (снижение в 1,7 раза).

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года продажи новых легковых автомобилей в РФ упали на 72,4%, или в 3,6 раза, в марте увеличились на 4%, в феврале снизились на 2,2% после роста на 1,8% в январе.

Напомним, майский рынок новых легковых автомобилей в Украине уменьшился на 15%. В течение месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6000 новых машин.