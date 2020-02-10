В самолетах МАУ разрешили перевозить жирных котов

Украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" увеличивает норму провоза домашних животных в салоне с 8 до 10 кг — столько должен будет весить домашний любимец вместе с контейнером. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Там отмечают, что брать в путешествие более тяжелых животных можно будет уже с 12 февраля. Нововведение коснется перевозки в салоне небольших собак и кошек.

В компании добавили, что стоимость услуги останется без изменений — так, за провоз кота на среднемагистральном рейсе (например, в Европу) нужно будет заплатить 50 евро (около 1340 грн), оформив эту услугу загодя и предупредив о своем спутнике сотрудников МАУ за 24 часа до вылета.

Такими, как и раньше, останутся и условия перевозки. В частности, контейнер с домашним любимцем не должен превышать габариты 55х40х20 см, при этом он должен быть достаточно просторным. Также разрешается помещать в одну переноску до трех животных, но при условии, что им комфортно вместе. В то же время с собой в салон путешественнику нельзя брать больше одного контейнера.

В МАУ подчеркнули, что новые правила не коснутся животных для эмоциональной или физической поддержки — тех, что по показаниям врача должны быть рядом с пассажиром, например, собак-поводырей.

"Условия путешествий служебных животных, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха, а также собак-помощников сотрудников государственных органов и команд спасателей остаются неизменными — никаких ограничений веса и размеров, бесплатный провоз при условии предоставления документов, подтверждающих специализацию", — рассказали в компании.

Там напомнили, что на борту самолетов перевозчика могут одновременно путешествовать до 8 животных (2 в бизнес-классе, 1 в премиум-экономе, 5 в экономе) дальнемагистральных рейсах и до 5 любимцев (1 в бизнес-классе, 4 в экономе) на ближне- и среднемагистральных маршрутах.

Напомним, ранее новую услугу — автоматическую регистрацию на рейс — для своих клиентов запустила венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air. Сервис позволит пассажирам, которые уже забронировали билеты, получить посадочный талон за 50 часов до перелета.

Услуга доступна бесплатно всем клиентам, выбравшим пакет WIZZ Plus, а вот путешественникам с программами Wizz Flex и WIZZ Priority авторегистрация обойдется от 1,50 евро (около 40 грн) за одного пассажира за один рейс.