Экономика 20 минут назад

Ахметов предложил Зеленскому создать и оплатить центр по преодолению в Украине кризиса

В "мозговой центр" должны войти лучшие умы Украины и мира

Ахметов предложил Зеленскому создать и оплатить центр по преодолению в Украине кризиса Ахметов предложил Зеленскому создать и оплатить центр по преодолению в Украине кризиса
Ринат Ахметов. Фото: телеканал "Футбол-1"

Бизнесмен Ринат Ахметов предлагает создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов. Такую идею он озвучил на встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Зеленским, созванной для выработки решений по борьбе с эпидемией коронавируса в стране. Об этом LB.ua рассказали непосредственные участники встречи, а также — в эксклюзивном комментарии — подтвердил сам Ахметов.

"Сейчас многие говорят о рецессии глобальной экономики и, скорее всего, возможен новый мировой финансовый кризис. Для Украины это очень серьезный вызов, необходимо принимать быстрые и эффективные решения. Потому что когда, образно говоря, у них (в мире, — Delo.ua) — кашель, у нас — воспаление легких", — заявил Ахметов.

Для преодоления подобного рода проблем, по его мнению, необходимо оперативно создать "мозговой центр" — "мощный аналитический центр, куда бы вошли лучшие умы Украины и мира".

Кратко и по делу в Telegram

"Думаю, крупный бизнес готов оплатить работу такого центра", — добавил он.

Читайте также:
Ахметов стал владельцем контрольного пакета акций Днепровского коксохимического завода

Напомним, 16 марта 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента, чтобы попросить финансовой помощи для преодоления коронавируса. 

Также президент Владимир Зеленский, из-за распространения коронавирусной инфекции, создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19. Основной задачей совета станет мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский готов ввести чрезвычайное положение: по каким правилам будет жить Украина
Зеленский готов ввести чрезвычайное положение: по каким правилам будет жить Украина
Украина ждет к субботе 1 млн экспресс-тестов на коронавирус из Китая — Зеленский (ВИДЕО)
Украина ждет к субботе 1 млн экспресс-тестов на коронавирус из Китая — Зеленский (ВИДЕО)
Зеленский предлагает назначить Венедиктову генеральным прокурором Украины
Зеленский предлагает назначить Венедиктову генеральным прокурором Украины
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. "Альфа-Банк" закрывает отделения и прекращает продажу валюты

  2. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  3. Hyundai оплатит кредиты клиентов, купивших авто в разгар пандемии коронавируса

  4. В МОЗ рассказали, когда в Украине закончится карантин

  5. СНБО собирается на экстренное заседание, чтобы обсудить введение ЧП в Украине — СМИ

Загрузка...