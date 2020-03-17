Ахметов предложил Зеленскому создать и оплатить центр по преодолению в Украине кризиса

Бизнесмен Ринат Ахметов предлагает создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов. Такую идею он озвучил на встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Зеленским, созванной для выработки решений по борьбе с эпидемией коронавируса в стране. Об этом LB.ua рассказали непосредственные участники встречи, а также — в эксклюзивном комментарии — подтвердил сам Ахметов.

"Сейчас многие говорят о рецессии глобальной экономики и, скорее всего, возможен новый мировой финансовый кризис. Для Украины это очень серьезный вызов, необходимо принимать быстрые и эффективные решения. Потому что когда, образно говоря, у них (в мире, — Delo.ua) — кашель, у нас — воспаление легких", — заявил Ахметов.

Для преодоления подобного рода проблем, по его мнению, необходимо оперативно создать "мозговой центр" — "мощный аналитический центр, куда бы вошли лучшие умы Украины и мира".

"Думаю, крупный бизнес готов оплатить работу такого центра", — добавил он.

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Напомним, 16 марта 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента, чтобы попросить финансовой помощи для преодоления коронавируса.

Также президент Владимир Зеленский, из-за распространения коронавирусной инфекции, создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19. Основной задачей совета станет мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.