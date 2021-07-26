"Большая стройка" сворачивается. На очереди пенсии

Государственная казначейская служба полностью прекратила любые оплаты по проектам "Большой стройки" как из средств госбюджета, так и за счет уже привлеченных кредитных денег международных партнеров. Причина — катастрофически низкий уровень остатков на Едином казначейском счету, из-за чего под вопросом может оказаться даже своевременная выплата пенсий за июль в начале августа.

Денег поступило много…

В пятницу, 23 июля, Государственная казначейская служба обнародовала данные о выполнении Госбюджета по состоянию на предыдущий день, то есть на 22 июля. Согласно документу, общий план поступлений за январь-июль уже перевыполнен на 7 млрд грн., однако при этом недобор по месяцу составляет порядка 30 млрд грн.

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Несколькими днями ранее своими данными о выполнении бюджета поделилась Счетная палата. По ее данным, за первое полугодие бюджет перевыполнен на 23,7 млрд грн, а вот расходы недовыполнены на 44 млрд грн. То есть в стране, несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, собрано достаточно НДС, подоходного и акцизного налогов, чтобы обеспечить все необходимые платежи и реализацию инфраструктурных проектов, но по какой-то причине более $1,5 млрд "зависли" в Минфине и Госказначействе и не осваиваются.

В частности, по данным Счетной палаты, не выполнен план расходов по программам Минздрава, Минобороны, Минсоцполитики, Минагрополитики. Например, на 3,4 млрд грн недофинансированы программы гарантий медицинского обслуживания населения и на 1,4 млрд грн — проведение вакцинации.

Интересно, что, несмотря на значительные поступления, остаток на Едином казначейском счету по состоянию на 1 июля 2021 года был самым низким с марта 2019 (!) года. То есть ни за период пандемии, ни почти за год до этого до такой уровня остатки не падали. Многие наблюдатели связывают это, во-первых, с заниженными планами поступлений от налоговых органов, которые не покрывают реальных текущих потребностей бюджета, во-вторых, с манипуляциями отчетностью, связанной, прежде всего, с непрекращающимися схемами налоговых "скруток".

По данным Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследовала схемы в налоговых органах в период 2019-2020 годов, за это время "скрутки" НДС нанесли бюджету ущерб в размере около 50 млрд грн. Значительную часть этого периода, к слову, ГНС руководил нынешний первый вице-премьер Алексей Любченко. Даже если брать в расчет минимальную среднемесячную сумму потерь на уровне 2,5 млрд грн, то за полгода правительство только по одной этой статье недосчиталось 15 млрд грн налогов. Если же считать и остальные схемы по фискальной части, то эту цифру можно смело умножать как минимум на два.

…Но на счету остались копейки

По данным источников в Госказначействе, фактические остатки на сегодняшний день еще ниже, чем на начало месяца, именно поэтому ведомство прекратило все выплаты по проектам "Большой стройки". Причем не только финансируемых за счет Госбюджета, но и тех, кредитные средства на которые выделили международные партнеры Украины, в частности Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Однако и это не все. Дело в том, что только на выплату пенсий государству необходимо аккумулировать в течение месяца порядка 40 млрд грн (совокупно единый социальный взнос и ассигнования из бюджета, поскольку Пенсионный фонд является хронически дефицитным и ЕСВ для покрытия пенсионных выплат уже давно не хватает). Таким образом, стабильная выплата пенсий в августе является еще большей угрозой, чем недофинансирование инфраструктурных объектов. Хотя многие знаковые проекты должны быть закончены до 24 августа, а по большинству сейчас самый разгар строительных работ, и прекращение финансирования "заморозит" их на неопределенный срок.

Ранее СМИ писали, что приостановка выделения средств Госказначейством на проекты "Большой стройки" может быть личной инициативой главы ГКСУ Татьяны Слюз, которую она даже не всегда согласовывает с министром финансов Сергеем Марченко.

Так, например, деньги вдруг резко заканчивались аккурат перед местными выборами 2020 года, когда нужно было заканчивать объекты инфраструктуры в самых проблемных регионах, крайне важных для президента Владимира Зеленского. Тогда "самоуправство" связывали с желанием оппозиционных сил "подмочить" рейтинг главы государства и пропрезидентской партии. Однако по факту, как выяснилось впоследствии, речь шла о банальной неэффективности использования госсредств, ведь через несколько дней деньги "нашлись" и платежи "разблокировались".

Второй раз аналогичная ситуация сложилась перед началом нового 2021 года, когда "вдруг" на завершение проектов "Большой стройки" перестали перечисляться ресурсы. И также речь не шла о каком-то низком уровне остатков либо дефиците средств. Наоборот, под конец года Минфин через налоговиков и таможню аккумулирует максимум денег из экономики, а распорядители средств, в свою очередь, всегда вынуждены осваивать эти ресурсы в последний момент, чтобы их не пришлось возвращать в бюджет в последние дни декабря с очень призрачными перспективами вернуть в следующем году.

Подготовка к эвакуации

"Летнее обострение" в Госказначействе связывают сразу с несколькими факторами. Во-первых, действительно низкие остатки на ЕКР, которые, как уже становится понятно, связаны не столько с недобором налогов или падением экономики, сколько с неэффективным управлением деньгами со стороны ГКСУ и Минфина.

Во-вторых, политический фактор: все ожидают смены или как минимум глобального переформатирования правительства в сентябре-октябре, перспективы министра финансов Сергея Марченко весьма туманны, поскольку к нему накопилось множество вопросов. За ним вполне может быть отправлена в отставку вся кадровая вертикаль, включая главу ГКСУ, которая пребывает на своей должности с апреля 2014 года. Дольше из чиновников постреволюционной волны продержался в своем кресле пока только министр внутренних дел Арсен Аваков. Для Татьяны Слюз блокирование казначейских платежей может быть инструментом для ведения переговоров если не о дальнейшем карьерном росте, то хотя бы о "золотом парашюте" при увольнении.

В-третьих, никто не отменяет и желание оппозиционных политиков максимально "насолить" Владимиру Зеленскому и его рейтингу, вставляя палки в колеса одному из его ключевых проектов — "Большой стройке".