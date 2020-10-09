Глава Госказначейства Татьяна Слюз блокирует программу Зеленского "Большое строительство"

Государственная казначейская служба Украины с начала октября перестала выполнять перечисления платежей подрядчикам строительства дорог в рамках проекта Президента Владимира Зеленского "Большое строительство". Об этом сообщили несколько источников издания в компаниях, а также в Минфине и окружении руководства "Укравтодора". Как сообщают источники, решение единолично приняла глава Госказначейства Татьяна Слюз.

От Тимошенко "с любовью"

Информацию о том, что платежи перестали проходить через систему госказначейства, поступила впервые в конце минувшей недели от участников рынка. По их данным, платежи не планируется разблокировать до даты местных выборов 25 октября. По оценкам информированного источника в Минфине, на сегодняшний день в системе "зависло" несколько миллиардов гривень уже согласованных платежей. Это деньги, которые должны направиться на завершение работ на целом ряде важных объектов в 7-10 областях Украины. Часть из них должен посетить с визитом Президент Владимир Зеленский в рамках рабочих поездок по регионам.

По мнению участников рынка, Слюз пошла на такой шаг без согласования с Министерством финансов, "Укравтодором", Министерством инфраструктуры и другими заинтересованными государственными органами. При этом недофинансирование программы "Большое строительство" в канун зимнего сезона может привести к замораживанию объектов. Также это приведет к дополнительным расходам денег налогоплательщиков в следующем году в связи с необходимостью ремонтировать повреждения, нанесенные холодом не готовой к эксплуатации дороге.

Интересно, что речь идет не о нашумевшем финансировании дорог из "covid-фонда", а именно из Дорожного фонда, который имеет четкое целевое назначение. Таким образом, "перебросить" средства на другие нужды, да еще и без решения правительства, у Слюз и ее подчиненных в Госказначействе просто не получится. При этом, как сообщает источник в Минфине, ситуация стала полной неожиданностью для министра Сергея Марченко и премьера Дениса Шмыгаля.

Очевидно, что такая "диверсия" со стороны Слюз, которая является креатурой лично главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и находится на своей должности с 2014 года — не что иное как попытка подорвать доверие к действующей власти в лице главы государства, а также повлиять на реализацию проекта "Большое строительство" непосредственно перед выборами 25 октября. Не секрет, что именно вокруг "Большого строительства", среди прочего, выстраивает свою кампанию партия власти, однако очевиден также тот факт, что после проведения выборов работы не должны заканчиваться, поскольку на 2021 год запланировано существенное увеличение расходов на эту отрасль. То есть об исключительно предвыборном характере проекта говорить не приходится.

По стопам предшественников

Это уже далеко не первая попытка заблокировать проект "Большое строительство" именно через механизмы замораживания госфинансирования. Например, весной, когда вначале коронакризиса Президент Зеленский поручил профильным ведомствам не останавливать ремонт и строительство дорог, тогдашнее руководство Минфина пыталось урезать заложенные на них расходы, а также не согласовывало создание "ковид-фонда", часто денег из которого также пошли на развитие инфраструктуры. Такие намерения, по слухам, даже стали одной из причин отставки министра наряду с желанием сократить расходы инфраструктурных проектов в пользу исключительно социальных выплат. Кроме того, тогда же дорожники начали получать намеки на уплату коррупционного "налога" за право работать в отрасли и получать деньги за уже сделанные работы, о котором уже забыли с 2013-2014 годов, когда государство за выполненные работы просто не рассчитывалось.

Уже тогда эксперты отмечали, что сокращение или даже — как предлагали некоторые "горячие головы" — полное замораживание дорожных проектов в кризис не просто нерационально. Чтобы завершить работу с крупными лотами, а не с участками по 50-100 метров, которые практиковались ранее, необходимы огромные инвестиции в технику, материалы, сырье, людей.

Кроме того, сокращение затрат на дорожную отрасль лишает дополнительных поступлений бюджет. По разным подсчетам, от 50 до 60% средств, которые выделяются на закупку товаров, работ и услуг на дорожном строительстве возвращаются в казну в виде налогов (на добавленную стоимость, на доходы граждан, на прибыль компании), акцизов, единого соцвзноса и так далее. Таким образом, действия Слюз приведут к прямым недопоступлениям в и без того не слишком тучный бюджет на несколько миллиардов гривень. А это может быть квалифицировано как растрата госсредств в особо крупных размерах.

В конце концов, "замораживая" "Большое строительство", Госказначейство посылает отрицательный сигнал и международным партнерам Украины, которые финансируют инфраструктурные проекты в Украины и без того не в большом восторге от происходящих у нас событий. Тем самым решение ведомства Слюз ставит под вопрос продление международных инфраструктурных контрактов.

Весной дорожникам удалось отстоять продолжение реализации проекта "Большое строительство", поскольку оно должно стать основой для восстановления экономики после грядущего кризиса. Однако сейчас "фактор Слюз" оказался для высшего руководства страны полной неожиданностью.

Кто такая Татьяна Слюз

Стоит отметить, что Татьяне Слюз не впервой принимать неоднозначные решения на посту главы Госказначейства. Впервые она возглавила ведомство в 2007 году во время второго прихода на премьерский пост Юлии Тимошенко и проработала с ней вплоть до отставки в 2010 году. Когда регионы еще не мечтали о децентрализации, в кризис 2008-2009 гг. Тимошенко поручала Госказначейству использовать деньги областных и городских бюджетов на общегосударственные нужды. В результате города могли на несколько месяцев оставаться без возможности выплачивать зарплаты и социальные пособия, платить за коммунальные услуги школ и больниц, не говоря уже о финансировании капитальных проектов.

Также Слюз известна "коммерческими" проектами. В 2010 году против нее возбудили уголовное дело по факту нецелевого использования денег залога, который вносили покупатели Одесского припортового завода. Общая сумма залога на тот момент составляла космические 800 млн грн. — по курсу на то время — $100 млн. С октября 2009 по январь 2010 года компании, принимавшие участие в так и не состоявшемся конкурсе, не могли вернуть свои деньги, которые "крутились" на счетах казначейства, закрывая текущие социальные вопросы правительства в канун президентских выборов. В 2011 году Слюз даже объявили в розыск, поскольку она выехала из страны и два года находилась без связи. Вернулась в Украину Слюз только в 2012 году, когда была избрана народным депутатом по спискам "Батькивщины" и получила иммунитет от уголовных преследований.

Конечно же, во времена Януковича преследование Слюз называли политическим, а после 2014 года дело тихо закрыли, вновь назначив Слюз на ее любимую должность в Госказначействе. Однако старожилы Минфина уверены, что обвинения против Слюз были выдвинуты небезосновательно, и дело с деньгами потенциальных покупателей ОПЗ — только вершина айсберга реальных махинаций, которыми "баловалось" ведомство.

Впрочем, вполне вероятно, что самостоятельные решения, которые принимаются в Госказначействе сегодня, не найдут должного отклика в правительстве, Минфине и Офисе Президента. Кроме того, поскольку речь идет о действиях чиновника высшего ранга, интерес к блокированию платежей для "Большого строительства" наверняка проявят НАБУ и ГБР. Если ответственность не наступит, станет понятно, что руководитель любого мало-мальски значимого ведомства сможет в своей вотчине принимать любые конъюнктурные решения. А это уже признак неуправляемости государственной власти в целом.