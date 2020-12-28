Почему Татьяна Слюз снова остановила "Большое строительство"

За три дня до Нового года глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз решила "поиграть мускулами" и отказаться проводить платежи, необходимые для завершения проектов "Большого строительства" Владимира Зеленского и целого ряда других инфраструктурных программ. Несмотря на привлечение Минфином значительных объемов ликвидности в декабре, а также почти 100%-е выполнение планов по наполнению бюджета, финансирование расходов тормозится. Не исключено, что по политическим причинам.

Повторяя пройденное

В 2020 году это не первый случай, когда Госказначейство блокирует важные для государства проекты. В октябре СМИ уже писали о том, как ставленница Юлии Тимошенко Татьяна Слюз отказывалась финансировать проекты "Большого строительства", переведя их исключительно в "ручной" режим непосредственно перед местными выборами. Тогда в системе "зависло" несколько миллиардов гривен уже согласованных платежей из Дорожного фонда, который имеет четкое целевое назначение, а не из нашумевшего covid-фонда. Это деньги, которые должны были быть направлены на завершение работ на целом ряде стратегически важных объектов в 7-10 областях Украины. Часть из них должен был посетить с визитом Президент Владимир Зеленский в рамках рабочих поездок по регионам.

Тогда, по мнению некоторых участников рынка, Татьяна Слюз могла пойти на такой шаг без сверки позиций с Министерством финансов, "Укравтодором", Министерством инфраструктуры либо другими заинтересованными органами исполнительной власти. Более того, она тогда решилась на переход в "ручное" управление несмотря на то, что в канун зимнего сезона блокирование платежей могло привести к замораживанию объектов, а также дополнительным расходам денег налогоплательщиков в 2021 году в связи с необходимостью ремонтировать повреждения, нанесенные холодом не готовой к эксплуатации дороге.

Как сообщал источник в Минфине, ситуация тогда стала полной неожиданностью для министра Сергея Марченко и премьера Дениса Шмыгаля.

СМИ писали, что такая "диверсия" со стороны Слюз, которая является креатурой лично главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и находится на своей должности с 2014 года — могла быть попыткой подорвать доверие к Зеленскому перед выборами. Однако после публичной огласки проблему удалось решить и платежи были разблокированы. Одним из важных аргументов стал тот факт, что по разным подсчетам, от 50 до 60% средств, выделяемых на закупку товаров, работ и услуг на дорстроительстве возвращаются в госбюджет в виде налогов. Таким образом, действия Слюз привели бы к прямым потерям казны на несколько миллиардов гривень.

Сегодня ситуация повторяется. Формально в Госказначействе ссылаются на недостаток средств на казначейском счету, однако это не так. По данным самого ведомства, на начало декабря на ЕКС было почти 20 млрд. грн., в течение месяца Минфин привлек на аукционах рекордные 74 млрд. грн. То есть деньги у государства есть и их более чем достаточно. Более того, по информации казначеев, по состоянию на 24 декабря план наполнения доходной части бюджета на январь-декабрь 2020 года выполнен на 98,9% — не худший показатель как для кризисного года. Даже при гораздо более сложных ситуациях в минувшие годы выплату средств из госказны не переводили в "ручной" режим. Что опять наводит на мысли о политическом подтексте действий Слюз.

Причем действия главы Госказначейства могут быть элементом политического шантажа со стороны Тимошенко, которая якобы пытается снова вести переговоры с Офисом Президента о получении поста премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля в первой половине 2021 года. Информацию об этих амбициях подтверждает и фоновая информационная кампания.

Интересно, что остановить "Большое строительство", которое экономисты считают одним из немногих механизмов спасения экономики во время коронакризиса — в течение 2020 года пытались неоднократно. Весной, когда Зеленский поручил не останавливать ремонт и строительство дорог, экс-министр финансов Игорь Уманский пытался урезать заложенные на них расходы. Тогда дорожники начали получать намеки на уплату коррупционного "налога" за право работать в отрасли и получать деньги за уже сделанные работы, о котором уже забыли с 2013-2014 годов, когда государство за выполненные работы просто не рассчитывалось. Впоследствии Уманский выходил с одним из самых скандальных заявлений о якобы коррупционных схемах на "Большом строительстве", которые, впрочем, не были подкреплены ни доказательствами, ни информацией с рынка.

Что мы знаем о Татьяне Слюз

Татьяна Слюз с определенными перерывами возглавляет Госказначейство с 2007 года. Наблюдатели напоминают, что в 2008-2009 гг. бывшая тогда премьер-министром Юлия Тимошенко поручала ведомству Слюз использовать деньги областных и городских бюджетов на общегосударственные нужды. В результате города на месяцы оставались без возможности выплачивать зарплаты и социальные пособия, платить за коммунальные услуги.

В 2010 году против нее возбудили уголовное производство по факту нецелевого использования денег залога, который вносили покупатели Одесского припортового завода. Общая сумма залога на тот момент составляла 800 млн грн. Компании, принимавшие участие в конкурсе, не могли вернуть свои деньги. В 2011 году Слюз объявили в розыск, поскольку она выехала из страны. Вернулась в Украину Слюз только в 2012 году, когда была избрана народным депутатом по спискам "Батькивщины". Дело называли политическим, но есть мнение, что дыма без огня не бывает и махинации такого рода имели место регулярно.

Какая ответственность ждет Слюз за неправомерное блокирование платежей сегодня? Есть ли в таких действиях признаки коррупционного преступления? А возможно за ним последуют политические предложения от ее покровителей в Верховной раде? Очевидно, что за три дня до Нового года очень легко играть в политические шахматы, если уверен в своих позициях. Однако институциональная вертикаль может оказаться не столь гибкой, как может показаться политическим оппонентам президента.

Игорь Кутовенко