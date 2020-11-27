"Черная пятница" для гривни: аналитики видят целый ряд угрожающих факторов для курса

Несмотря на то, что вчера, 26 ноября, украинский межбанковский валютный рынок работал на условиях ТОМ (оплата — сегодня, поставка валюты — завтра) в связи с тем, что в США был выходной день, праздновали День благодарения, доллар вырос с утренних 28,425/28,445 до 28,45/28,465 грн/доллар к концу сессии.

27 ноября курс гривни может просесть еще больше. "После вчерашнего выходного дня в США, рынок сегодня активизируется, что отразится в объемах. Продавцы и покупатели будут стараться закрыть свои "долги" после вчерашнего простоя, в результате чего рынок может получить импульс направленного движения. Мы сохраняем девальвационные ожидания, поэтому склоняемся к плавному подорожанию доллара США", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Вероятность введения жесткого карантина, с точки зрения Шевчишина, все больше давит на рынок и на настроения импортеров, которые значительно снизили активность.

Сыграть в пользу роста доллара может и пик периода выплат государством возмещений НДС экспортерам. Эти гривневые средства уже сегодня после обеда могут попасть на межбанк, что увеличит разрыв между спросом и предложением валюты, и как результат — сработает против курса гривни.

Лишняя валюта может понадобиться банкам и для обеспечения транзакций в период "черной пятницы". Украинцы все чаще покупают товары на мировых площадках, где их стоимость даже с пересылкой обходиться дешевле, чем на нашем рынке. Поэтому можно ожидать, что на межбанке 26 ноября они захотят "подкрепить" свои валютные позиции.

Влияние на курс гривни, по словам Шевчишина, имеет и утвержденный Кабинетом министров Украины 26 ноября на внеочередном заседании проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховной раде.

"В проекте бюджета удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП. В свою очередь министр финансов Украины Сергей Марченко оценивает дефицит госбюджета в текущем году не менее чем 3 млрд долларов из-за отсутствия кредитных средств от международных партнеров. Ранее министр заявлял, что Минфин ожидает незначительное перевыполнение доходной части бюджета", — говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

По прогнозам Шевчишина, вероятно, в ближайшее время гривня продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней c попытками выйти из диапазона 28,45-28,5 гривен за доллар США.

Тем временем, 27 ноября по сравнению со вчерашним днем, четвергом 26 ноября, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 6 копеек — с 28,3816 грн/доллар до 28,4428 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 27 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,4428 грн;

✅ 1 евро — 33,8455 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,3092 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,9711 грн.

На межбанковском валютном рынке 27 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с четвергом, в покупке вырос на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 26 ноября торги закрылись на уровне 28,45/28,46 грн/доллар, в пятницу открылись курсом — 28,46/28,48 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 9 копеек, в продаже — на 10 копеек. 27 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,94/33,97 грн за евро. 26 ноября закрылись на уровне 33,85/33,87 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,35-28,60 грн/доллар, по евро — 33,70-34,10 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 28,42 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,46 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу — 28,40/28,45 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара вырос на 2 копейки, в продаже — на 1 копейку.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,70/33,80 грн/евро. По сравнению с четвергом курс евро в покупке вырос на 5 копеек, в продаже — на 2 копейки. 26 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,65/33,78 грн/евро.