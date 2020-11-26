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Валюта 20 минут назад

К Дню Благодарения в США гривня просела против доллара. Эксперты ждут дальнейшее падение

26 ноября торги на межбанке проходят на условиях ТОМ из-за праздника в США

Фото: Юлия Березовская/Пресс-центр НБУ Фото: Юлия Березовская/Пресс-центр НБУ
Фото: Юлия Березовская/Пресс-центр НБУ

За вчерашний день, 25 ноября, курс доллара вырос с 28,35/28,37 грн/доллар до 28,415/28,435 грн/доллар.

"Котировки плавно росли в течение всего дня. Перед праздничным днем в США основные игроки стремились закрыть свои заявки, чтобы не переносить их на пятницу. НБУ в торгах участия не принимал", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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О негативных перспективах экономики Украины, по мнению Гойлова, говорит то, что на аукционе Минфина 24 ноября по размещению ОВГЗ доходность 4-летних бондов "подскочила" до 11,70% годовых.

Отметим, аналитики J.P. Morgan в своем обзоре от 24 ноября ухудшили прогноз экономического спада в Украине до 4,7% в 2020 году при инфляции до конца года на уровне 4%. Также J.P. Morgan отметил, что закрыл длинную позицию по украинским ОВГЗ в связи с политическими рисками. Так, к примеру, J.P. Morgan вышел из украинских ОВГЗ с погашением в ноябре 2023 года и купоном 11,67%, продав их с доходностью 11,6% при курсе 26,36 грн/доллар, тогда как эти бумаги были куплены 14 февраля под 10% при курсе 24,45 грн/доллар.

"В США сегодня выходной день, поэтому межбанк будет функционировать в режиме TOM (поставка оплаченной валюты на следующий день). По этой причине существенной активности на рынке не ожидается. Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что получить транш от МВФ в этом году не получится. Украина уже ведет переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о стабилизационном кредите в сумме 300 млн долларов США. Миссия МВФ ожидается в Украине до конца года, и настроения инвесторов будут напрямую зависеть от результатов переговоров с МВФ и МБРР", — говорит Гойлов.

До конца недели по курсу доллара США против гривны аналитик RoboForex ожидает дальнейшего роста к уровню 28,45 грн/доллар. "Единая европейская валюта к гривне, вероятно, незначительно ослабнет — до 33,80 грн/евро", — отмечает он.

Тем временем, 26 ноября по сравнению со вчерашним днем, средой 25ноября, НБУ почти не изменил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару — снизился с 28,3741 грн/доллар до 28,3816 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 26 ноября:

✅ 1 доллар США —  28,3816 грн;

✅ 1 евро — 33,784 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,1663 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,8951 грн.

На межбанковском валютном рынке 26 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со средой, в покупке и в продаже вырос на 1 копейку. 25 ноября торги закрылись на уровне 28,41/28,43 грн/доллар, в четверг открылись курсом — 28,42/28,44 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подорожал на 7 копеек. 26 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,90/33,92 грн за евро. 25 ноября закрылись на уровне 33,83/33,85 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,35-28,55 грн/доллар, по евро — 33,70-34,15 грн/евро.

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На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,40 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,45 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу — 28,35/28,38 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара вырос на 5 копеек, в продаже — на 7 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,65/33,78 грн/евро. По сравнению со средой курс евро в покупке вырос на 10 копеек, в продаже — на 18 копеек. 25 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,55/33,60 грн/евро.

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