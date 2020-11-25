Гривня в ожидании жесткого локдауна: что будет с курсом

Рынок переваривает итоги размещения ОВГЗ 24 ноября, которое оказалось рекордным за последние 5 месяцев — 16,8 млрд гривен. Как и ожидалось, существенно выросли ставки размещения, что, собственно говоря, и помогло обеспечить такой результат.

"Доходность размещения превысила 10% по всей кривой доходности. НБУ еще не представил статистику по изменению держателей ОВГЗ, но очевидно часть облигаций была выкуплена банками, получившими рефинансирование на прошлой неделе", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Тем не менее, большая часть заработанной 24 ноября Минфином суммы пойдет на погашение долгов по ОВГЗ — 11,8 млрд гривень.

Андрей Шевчишин также отмечает, что импортеры в ожидании жесткого локдауна снизили активность, что позволяет гривне держаться на достигнутых уровнях. "Однако уже завтра рынки в США уйдут на выходной (День Благодарения) и в ожидании этого события инвесторы будут спешить закрыть "горячие" операции до выходных", — говорит он.

Кроме того, по словам Шевчишина, рынок опасается, что обещанная президентом Зеленским помощь частным предпринимателям, пострадавшим от карантина выходного дня, в размере 8000 гривен может частично быть направлена на покупку валюты, что окажет давление на гривну.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал делегацию для переговоров с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) по займу на преодоление последствий пандемии коронавируса в стране. Ранее представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан заявил, что Кабинет министров Украины на внеочередном заседании одобрил проект распоряжения, которым согласовал участие делегации Украины в переговорах с МБРР по заключению соглашения и получению 300 млн долларов займа для преодоления последствий COVID-19.

"Вероятно, в ближайшее время гривня останется в диапазоне 28,30-28,40 гривен за доллар, с попытками выйти вверх за его пределы в случае усиления позиций покупателей перед выходными в США", — прогнозирует Шевчишин.

Тем временем, 25 ноября по сравнению со вчерашним днем, вторником 24 ноября, НБУ почти не изменил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару — снизился с 28,3694 грн/доллар до 28,3741 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 25 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,3741 грн;

✅ 1 евро — 33,6801 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,1 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,8326 грн.

На межбанковском валютном рынке 25 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником, в покупке вырос на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 24 ноября торги закрылись на уровне 28,34/28,35 грн/доллар, в среду открылись курсом — 28,35/28,37 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 13 копеек, в продаже — на 14 копеек. 25 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,75/33,78 грн за евро. 24 ноября закрылись на уровне 33,62/33,64 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,25-28,50 грн/доллар, по евро — 33,45-33,90 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,35 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,38 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу — 28,35/28,39 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара не измнился, в продаже снизился на 1 копейку.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,55/33,60 грн/евро. По сравнению со вторником курс евро в покупке вырос на 8 копеек, в продаже — на 5 копеек. 24 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,47/33,55 грн/евро.