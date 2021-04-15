Общество 40 минут назад

Дайджест деловой женщины WoMo опубликовал результаты рейтинга "Женское лидерство"

Дайджест деловой женщины WoMo провел голосование рейтинга "Женское лидерство" в рамках главного события деловых женщин SHE Congress

Дайджест деловой женщины WoMo опубликовал результаты рейтинга "Женское лидерство" Дайджест деловой женщины WoMo опубликовал результаты рейтинга "Женское лидерство"

В лонг-лист вошли женщины-лидеры своих компаний: основательницы и владелицы бизнеса, представительницы МСБ, СЕО и генеральные директора.

В этом году редакция расширила рейтинг, добавив женщин, которые руководят благотворительными организациями, развивают социальные проекты и являются лидерами в своих сферах. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Финальный рейтинг  формировался на основании двух оценок:

  • голосование на сайте — 40%;
  •  оценка редакционной коллегии — 60%.

При оценке учитывались следующие критерии: показатели бизнеса, репутация и влияние, эмоциональный интеллект, развитие карьеры, достижения за последний год. 

"Женщины из бизнеса смелые и решительные, не боятся быть жесткими и принимать непопулярные решения. А еще они заботятся об атмосфере в коллективе в общем и о результате каждого члена команды в частности. Потому что они точно знают, что для полноты жизни и психологического здоровья каждому важно реализовать свой потенциал. Это все не результаты исследований, а наблюдения и выводы, которые мы сделали в WoMo, когда интервьюировали десятки успешных женщин в разных сферах: благотворительности, корпоративном секторе, МСБ или большом бизнесе. Чтобы показать вам этих женщин, в марте мы провели рейтинг "Женское лидерство", — отметила Виктория Покатис, главный редактор портала WoMo. 

После голосования списки победительниц разделили на 4 категории.

Среди победительниц категории "ТОП женщин-СЕО компаний":

  • АЛЕНА АНДРОНИКОВА, СЕО Moneyveo;
  • КАТЕРИНА ОНИЩЕНКО, генеральный директор OLX в Украине;
  • ЕЛИЗАВЕТА КОРОБЧЕНКО, генеральный директор компании AVON Cosmetics в Украине и Грузии;
  • ОЛЬГА УСТИНОВА, генеральный директор "Vodafone Украина";
  • ГАЛИНА ВОРОБЬЕВА, управляющая компанией "Империал Тобакко Продакшн Украина";
  • ИРИНА ГЕВЕЛЬ, председатель правления СК "Альфа Страхование";
  • ЮЛИЯ БАДРИТДИНОВА, генеральный директор "McDonald’s Украина";
  • АЛЕНА ДЕГРИК ШЕВЦОВА, генеральный директор ФК "Леогейминг Пей", акционер АО "Айбокс Банк";
  • ВИКТОРИЯ ЗОРЯ-ЯЦЕНКО, генеральный директор "Mary Kay Украина".

В ТОП женщин в большом бизнесе вошли:

  • ФИЛЯ ЖЕБРОВСКАЯ , собственница и глава набсовета компании "Фармак";
  • ОЛЬГА ГУЦАЛ, совладелица и глава компании  "Камион-Оил";
  • НАТАЛИЯ ШМИГЕЛЬСКАЯ, основательница холдинга "Асторг" и компании "Укрптахосервис";
  • МАРИНА АВДЕЕВА, управляющий акционер CК "Арсенал Страхование";
  • ИННА ПОПЕРЕШНЮК, соосновательница и член наблюдательного совета компании "Нова Пошта"
  • ГАЛИНА ГЕРЕГА, совладелица сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия";
  • ВИКТОРИЯ ТИГИПКО, основательница и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures.

Среди лидеров категории "ТОП женщин МСБ":

  • ЛЕРА БОРОДИНА, основательница сервиса аренды платьев Oh My Look!, соучредитель G-Bar и SO DODO;
  • АЛИНА КАЧОРОВСКАЯ, СЕО Kacho Group;
  • КАТЕРИНА ВОЗИАНОВА, СЕО Indposhiv Bespoke House;
  • ВАЛЕРИЯ ГУЗЕМА, основательница бренда Guzema fine jewelry. 

 ТОП женщин в категории Оpen mind:

  • АННА ДЕРЕВЯНКО, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации;
  • ЕЛЕНА ДЕРЕВЯНКО, вице-президент DCH, партнер Агентства PR-Service, д-р экон. наук;
  • ОЛЬГА РУДНЕВА, директорка фонда Елены Пинчук;
  • ЗОЯ ЛИТВИН глава общественной организации "Освитория", основательница Новопечерской школы.

Полный список победительниц опубликован в материале на WoMo.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Подача заявок на получение "карантинных" 8000 грн стартует 19 апреля — Шмыгаль
Подача заявок на получение "карантинных" 8000 грн стартует 19 апреля — Шмыгаль
В TikTok, Netflix і Google розкажуть українському бізнесу, як вийти на міжнародний рівень
В TikTok, Netflix і Google розкажуть українському бізнесу, як вийти на міжнародний рівень
Мошенники от лица "Новой почты" рассылают вирус, "ворующий" учетные данные
Мошенники от лица "Новой почты" рассылают вирус, "ворующий" учетные данные
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Николаевскую бизнес-леди задержали, подозревая в пытках двух греков ради квартир (ВИДЕО)

  3. НАТО и США объявили о полном выводе войск из Афганистана с 1 мая

  4. Руководители НБУ хранят большую часть своих сбережений в заграничных банках

  5. Аннексия Крыма: Украина арестовала еще 12 самолетов РФ за полеты на полуостров

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...