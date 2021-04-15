Дайджест деловой женщины WoMo опубликовал результаты рейтинга "Женское лидерство"

В лонг-лист вошли женщины-лидеры своих компаний: основательницы и владелицы бизнеса, представительницы МСБ, СЕО и генеральные директора.
В этом году редакция расширила рейтинг, добавив женщин, которые руководят благотворительными организациями, развивают социальные проекты и являются лидерами в своих сферах.
Финальный рейтинг формировался на основании двух оценок:
- голосование на сайте — 40%;
- оценка редакционной коллегии — 60%.
При оценке учитывались следующие критерии: показатели бизнеса, репутация и влияние, эмоциональный интеллект, развитие карьеры, достижения за последний год.
"Женщины из бизнеса смелые и решительные, не боятся быть жесткими и принимать непопулярные решения. А еще они заботятся об атмосфере в коллективе в общем и о результате каждого члена команды в частности. Потому что они точно знают, что для полноты жизни и психологического здоровья каждому важно реализовать свой потенциал. Это все не результаты исследований, а наблюдения и выводы, которые мы сделали в WoMo, когда интервьюировали десятки успешных женщин в разных сферах: благотворительности, корпоративном секторе, МСБ или большом бизнесе. Чтобы показать вам этих женщин, в марте мы провели рейтинг "Женское лидерство", — отметила Виктория Покатис, главный редактор портала WoMo.
После голосования списки победительниц разделили на 4 категории.
Среди победительниц категории "ТОП женщин-СЕО компаний":
- АЛЕНА АНДРОНИКОВА, СЕО Moneyveo;
- КАТЕРИНА ОНИЩЕНКО, генеральный директор OLX в Украине;
- ЕЛИЗАВЕТА КОРОБЧЕНКО, генеральный директор компании AVON Cosmetics в Украине и Грузии;
- ОЛЬГА УСТИНОВА, генеральный директор "Vodafone Украина";
- ГАЛИНА ВОРОБЬЕВА, управляющая компанией "Империал Тобакко Продакшн Украина";
- ИРИНА ГЕВЕЛЬ, председатель правления СК "Альфа Страхование";
- ЮЛИЯ БАДРИТДИНОВА, генеральный директор "McDonald’s Украина";
- АЛЕНА ДЕГРИК ШЕВЦОВА, генеральный директор ФК "Леогейминг Пей", акционер АО "Айбокс Банк";
- ВИКТОРИЯ ЗОРЯ-ЯЦЕНКО, генеральный директор "Mary Kay Украина".
В ТОП женщин в большом бизнесе вошли:
- ФИЛЯ ЖЕБРОВСКАЯ , собственница и глава набсовета компании "Фармак";
- ОЛЬГА ГУЦАЛ, совладелица и глава компании "Камион-Оил";
- НАТАЛИЯ ШМИГЕЛЬСКАЯ, основательница холдинга "Асторг" и компании "Укрптахосервис";
- МАРИНА АВДЕЕВА, управляющий акционер CК "Арсенал Страхование";
- ИННА ПОПЕРЕШНЮК, соосновательница и член наблюдательного совета компании "Нова Пошта"
- ГАЛИНА ГЕРЕГА, совладелица сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия";
- ВИКТОРИЯ ТИГИПКО, основательница и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures.
Среди лидеров категории "ТОП женщин МСБ":
- ЛЕРА БОРОДИНА, основательница сервиса аренды платьев Oh My Look!, соучредитель G-Bar и SO DODO;
- АЛИНА КАЧОРОВСКАЯ, СЕО Kacho Group;
- КАТЕРИНА ВОЗИАНОВА, СЕО Indposhiv Bespoke House;
- ВАЛЕРИЯ ГУЗЕМА, основательница бренда Guzema fine jewelry.
ТОП женщин в категории Оpen mind:
- АННА ДЕРЕВЯНКО, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации;
- ЕЛЕНА ДЕРЕВЯНКО, вице-президент DCH, партнер Агентства PR-Service, д-р экон. наук;
- ОЛЬГА РУДНЕВА, директорка фонда Елены Пинчук;
- ЗОЯ ЛИТВИН глава общественной организации "Освитория", основательница Новопечерской школы.
Полный список победительниц опубликован в материале на WoMo.