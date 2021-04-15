Дайджест деловой женщины WoMo опубликовал результаты рейтинга "Женское лидерство"

В лонг-лист вошли женщины-лидеры своих компаний: основательницы и владелицы бизнеса, представительницы МСБ, СЕО и генеральные директора.

В этом году редакция расширила рейтинг, добавив женщин, которые руководят благотворительными организациями, развивают социальные проекты и являются лидерами в своих сферах.

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Финальный рейтинг формировался на основании двух оценок:

голосование на сайте — 40%;

оценка редакционной коллегии — 60%.

При оценке учитывались следующие критерии: показатели бизнеса, репутация и влияние, эмоциональный интеллект, развитие карьеры, достижения за последний год.

"Женщины из бизнеса смелые и решительные, не боятся быть жесткими и принимать непопулярные решения. А еще они заботятся об атмосфере в коллективе в общем и о результате каждого члена команды в частности. Потому что они точно знают, что для полноты жизни и психологического здоровья каждому важно реализовать свой потенциал. Это все не результаты исследований, а наблюдения и выводы, которые мы сделали в WoMo, когда интервьюировали десятки успешных женщин в разных сферах: благотворительности, корпоративном секторе, МСБ или большом бизнесе. Чтобы показать вам этих женщин, в марте мы провели рейтинг "Женское лидерство", — отметила Виктория Покатис, главный редактор портала WoMo.

После голосования списки победительниц разделили на 4 категории.

Среди победительниц категории "ТОП женщин-СЕО компаний":

АЛЕНА АНДРОНИКОВА , СЕО Moneyveo;

КАТЕРИНА ОНИЩЕНКО, генеральный директор OLX в Украине;

ЕЛИЗАВЕТА КОРОБЧЕНКО, генеральный директор компании AVON Cosmetics в Украине и Грузии;

ОЛЬГА УСТИНОВА , генеральный директор "Vodafone Украина";

ГАЛИНА ВОРОБЬЕВА, управляющая компанией "Империал Тобакко Продакшн Украина";

ИРИНА ГЕВЕЛЬ, председатель правления СК "Альфа Страхование";

ЮЛИЯ БАДРИТДИНОВА, генеральный директор "McDonald’s Украина";

АЛЕНА ДЕГРИК ШЕВЦОВА, генеральный директор ФК "Леогейминг Пей", акционер АО "Айбокс Банк";

ВИКТОРИЯ ЗОРЯ-ЯЦЕНКО, генеральный директор "Mary Kay Украина".

В ТОП женщин в большом бизнесе вошли:

ФИЛЯ ЖЕБРОВСКАЯ , собственница и глава набсовета компании "Фармак";

ОЛЬГА ГУЦАЛ, совладелица и глава компании "Камион-Оил";

НАТАЛИЯ ШМИГЕЛЬСКАЯ , основательница холдинга "Асторг" и компании "Укрптахосервис";

МАРИНА АВДЕЕВА, управляющий акционер CК "Арсенал Страхование";

ИННА ПОПЕРЕШНЮК, соосновательница и член наблюдательного совета компании "Нова Пошта"

ГАЛИНА ГЕРЕГА, совладелица сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия";

ВИКТОРИЯ ТИГИПКО, основательница и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures.

Среди лидеров категории "ТОП женщин МСБ":

ЛЕРА БОРОДИНА, основательница сервиса аренды платьев Oh My Look!, соучредитель G-Bar и SO DODO;

АЛИНА КАЧОРОВСКАЯ, СЕО Kacho Group;

КАТЕРИНА ВОЗИАНОВА, СЕО Indposhiv Bespoke House;

ВАЛЕРИЯ ГУЗЕМА, основательница бренда Guzema fine jewelry.

ТОП женщин в категории Оpen mind:

АННА ДЕРЕВЯНКО, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации;

ЕЛЕНА ДЕРЕВЯНКО, вице-президент DCH, партнер Агентства PR-Service, д-р экон. наук;

ОЛЬГА РУДНЕВА, директорка фонда Елены Пинчук;

ЗОЯ ЛИТВИН глава общественной организации "Освитория", основательница Новопечерской школы.

Полный список победительниц опубликован в материале на WoMo.