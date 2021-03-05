Журнал "ТОП-100" наградил лучших финдиректоров и лидеров финансового рынка Украины (ФОТО)

Номинантов оценивало экспертное жюри из представителей международных компаний, специализирующихся на поиске и оценке руководителей высшего звена, рекрутинговых, консалтинговых компаний (60%) и редакционная коллегия (40%).

В этом году "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" учредил номинацию "Визионеры рынка", отметив заслуги тех, кто оказывает значительное влияние на рынки. Визионером рынка была признана управляющий партнер "Арсенал Страхование" Марина Авдеева, а сама компания стала победителем в номинации "Инновационный прорыв" за проект Easy Peasy Insurtech.

"Этот номер нашего журнала, героями которого стали лучшие финансисты страны, один из ключевых в году. В нем мы собрали лучшие кейсы не только от корпоративных финансистов, но и от игроков банковского, страхового и других рынков. Их опыт бесценен особенно в кризисные периоды. Те, кого мы чествовали на награждении, отвечают за главный критерий успешного бизнеса — его прибыльность", — отметил главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" Максим Бироваш.

На церемонии награждения отметили тех, кто задает темп в своих нишах, среди них:

Евгений Мецгер , Укрэксимбанк;

Алексей Авраменко , EasyPay;

Карлос Де Корду , "Креди Агриколь";

Ирина Гевель , "Альфа Страхование";

Валерия Вагоровская , Fondy;

Павел Царук , страховая группа ТАС;

Андрей Кравец , Укргазбанк;

Андрей Волков , Investohills;

Наталья Клевакина , CCloan;

Алена Андроникова, Moneyveo.

Свои награды получили лучшие украинские банки.

В номинации "Прорыв года" лучшим стал банк "Кредит Днепр", за что награду получил председатель правления Сергей Панов.

Победа в номинации "Лидер по кредитным картам" досталась Forward Bank. Награду получил председатель правления Андрей Киселев.

В номинации "Лучший банк для предпринимателей" победил Ощадбанк и награду получила директор департамента ММСБ Елена Гиль.

В номинации "Динамичное развитие" был отмечен Оксибанк, а его акционер Игорь Фисун получил заслуженную награду.

Лучшими финансовыми директорами стали:

Олег Тымкив , ДТЭК;



Евгений Николайчук , TECHIIA;



Валентина Дячук , "Тедис Украина";



Дмитрий Тузов , 1+1 media;



Дмитрий Рыбальченко , "Октава Капитал";



Денис Морозов, "Интерпайп";

Юлия Науменко, Unilever.

Отдельное место на финансовом рынке занимают юридические фирмы, которые защищают игроков финансового рынка. "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" отметил их заслуги и наградил:

— в номинации "Защита бизнеса" — компанию "Саенко Харенко" и партнера компании Елену Сукманову;

— в номинации "Банковское и финансовое право" — компанию Аsters и советника банковской практики Елену Редько;

— в номинации "Корпоративные финансы" — компанию "Ильяшев и Партнеры" и партнера Алену Омельченко, а также компанию Dentons и ее партнера Владимира Монастырского.

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Также были отмечены номинациями страховые компании: ARX (номинация "Лидер по КАСКО"), Альфа страхование (номинация "Добровольное медицинское страхование"), СГ ТАС (номинация "Лидер ОСАГО"), Арсенал страхование (номинация "Инновационный прорыв"), УНИКА (номинация "Добровольное медицинское страхование").

Вечер закончился выступлением Алены Гребенюк — оперной певица, солистки Киевской оперы, обладательница гран-при Евро-видео 2006

Бизнес/медиа бюро Ekonomika+ благодарит партнеров мероприятия: торговую марку SHABO, продуктового партнера PepsiCo, а также Artpriz.

Также мы признательны медиапартнерам: изданиям "Апостроф ТВ", "Лига" и телеканалу "5 канал".

СПРАВКА

"ТОП-100. Рейтинги крупнейших" — деловой журнал, который специализируется на составлении независимых рейтингов украинского бизнеса. Основа рейтингов — опросы экспертов и анализ финансовых результатов компаний-участниц. Каждый номер журнала состоит из трех ключевых блоков, объединенных единой концепцией.

Это главное издание для тех, кто принимает решения и строит долгосрочные стратегии. Приобрести свежий выпуск "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" можно на сайте kniga.biz.ua, в точках "Киевпост", а также в отелях.