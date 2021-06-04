Данилов ответил Разумкову, воспротивившемуся полномочиям СНБО составлять список олигархов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что СНБО способен самостоятельно заниматься ведением реестра олигархов в Украине после принятия соответствующего закона, а составители списка не нуждаются в контролирующем органе.

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу в ответ на соответствующий вопрос о претензиях председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова к возможному наделению СНБО полномочиями ведения упомянутого реестра.

"Создавать дополнительные институции в нашей стране? Я не знаю, для чего они нужны. У нас есть СНБО, в который на сегодня входит 23 человека", — сказал Данилов.

При этом, по его словам, прежде всего, "необходимо дождаться самого списка олигархов". Данилов пообещал, что заседание СНБО по его утверждению "будет публичным".

"В законопроекте об олигархах четко определено, кто может подать на заседание СНБО перечень лиц, которых, как он считает, можно относить к олигархам. Просто так попасть в этот перечень невозможно. Должна быть проведена определенная проверка, должны быть определенные аргументы, почему именно этот человек находится в списке олигархов. Если вы считаете, что можно взять любого человека с улицы и сказать, что это олигарх, то вы ошибаетесь. Есть процедура, и она очень непростая", — заявил он.

По словам секретаря СНБО, его аппарат должен будет получить 100%-ную уверенность и доказательства, что тот или иной человек относится к олигархам.

Напомним, после публикации законопроекта президента Владимира Зеленского об олигархах Разумков заявил, что наделение СНБО функцией определения, кто подпадает под такой статус, будет конфликтом интересов, так как среди лиц, которые могут быть олигархами, как раз и есть члены СНБО. По мнению спикера, следовало бы создать отдельный орган, который бы занимался такими вопросами.