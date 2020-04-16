Дело Черновол: суд поместил экс-нардепа на круглосуточный домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 8 июня 2020 года бывшего народного депутата Татьяну Черновол, подозреваемую в убийстве человека.

Об этом говорится в видео из зала суда депутата из фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева, опубликованного в Facebook.

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Также Черновол должна сдать загранпаспорт, приходить к следователю или в суд по первому требованию и носить электронное средство слежения.

"На самом деле это очень весело. Месяц сидела дома, потому что нога была "оторвана", следующий месяц — потому что карантин, теперь под арестом. Что меняется", — сказала Черновол.

Напомним, 10 апреля следователи ГБР провели обыски по месту жительства Черновол. В Бюро заявляют, что изъяли вещи, "которые имеют доказательственное значение для расследования", предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.

Сама Черновол сказала, что у нее изъяли одежду, в которой она была 18 февраля 2014 года, и наградное оружие.

Позже в ГБР заявили, что сообщили Черновол о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

Дело касается поджога офиса "ПР" в феврале 2014 года — во время массовых расстрелов активистов на Майдане. В частности, в ГБР утверждают, что Черновол вместе с другими людьми причастна к смерти Владимира Захарова (1948 года рождения).

Как известно, во время пожара 18 февраля 2014 года 65-летний сотрудник офиса "Партии регионов" Владимир Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он умер, отравившись угарным газом.

Татьяна Черновол была журналисткой и активной участницей Евромайдана и "Революции Достоинства" в конце 2013-го — начале 2014 годов. Как сообщалось, в ночь на 25 декабря 2013 года, журналистку Татьяну Чорновол, едущую за рулем собственного автомобиля, "подрезал" Porsche Cayenne, из которого вышло несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол, избили, а затем бросили в придорожный кювет.