Дело Черновол: Аваков "наехал" на руководство ГБР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook эмоционально прокомментировал уголовное производство против Татьяны Черновол.

По словам главы МВД, дело против Татьяны Черновол инициировано адвокатом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, первым заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александром Бабиковым.

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"Адвокат Януковича, господин Бабиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол — личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!", — написал Аваков.

Он подчеркнул, что Черновол принимала активное участие в Революции Достоинства, а с началом войны на востоке Украины помогала украинской армии.

"Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев — участвовала в гражданских протестах... Таня — талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику… Неподсудных в стране нет — и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предьявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани — неадекватно и постыдно.

…С начала войны Таня, проводила на передовой в самых горячих точках все время. В Киев возвращалась только выбивать оружие для подразделений, медикаменты и оснащение .. Я подписывал приказ об отправке ее мужа на фронт. Мы все оплакивали его гибель — большого красивого человека и патриота… мы хоронили его и ставили ему памятник в родном городе.. говорили, подавляя слезы.. сыну Тани — за отца вручали орден… Таня отказалась от квартиры, как вдова погибшего — "зачем нам лишнее.. буду жить и дальше в хате с детьми и родителями"", — рассказал он.

Аваков подчеркнул, что все мы допустили такое действие против Чорновол как сегодня.

"Да, Таня такая — она лазит через заборы и говорит то, что думает — не выбирая слов… и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально — но наказывать Таню подлостью нельзя! Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 — я такой же как Таня — приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!", — подытожил Аваков.

Напомним, сегодня, 10 апреля, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время "Революции достоинства".

Впоследствии в пресс-службе ГБР заявили, что народному депутату Украины VIII созыва сообщили о подозрении. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.