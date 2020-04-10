ГБР сообщило Татьяне Черновол о подозрении в убийстве (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 10 апреля, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время "Революции достоинства".

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Об этом Черновол сообщила на своей странице в Facebook.

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана... Антимайдан в действии" — написала она.

Черновол также обнародовала постановление Печерского райсуда Киева о следственных действиях у нее.

В нем говорится о том, что Черновол вместе с другими людьми причастна к смерти Владимира Захарова 1948 года рождения на Липской, 10, куда 18 февраля 2014 года ворвались протестующие и спровоцировали пожар.

Впоследствии в пресс-службе ГБР заявили, что народному депутату Украины VIII созыва сообщили о подозрении. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса. 10 апреля 2020 следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемой. В ходе которых изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны", — говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Татьяна Черновол была журналисткой и активной участницей Евромайдана и "Революции Достоинства" в конце 2013-го — начале 2014 годов. Как сообщалось, в ночь на 25 декабря 2013 года, журналистку Татьяну Чорновол, едущую за рулем собственного автомобиля, "подрезал" Porsche Cayenne, из которого вышло несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

27-28 декабря Печерский районный суд Киева избрал для пяти подозреваемых в нападении меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Шестого подозреваемого милиция объявила в розыск.

Лечение Чорновол оплачивал Сергей Пашинский.

Напомним, ГБР в феврале этого года сообщило Татьяне Чорновол о подозрении в препятствовании журналистской деятельности из-за конфликта с Дмитрием Кучером в октябре 2019 года.