Татьяне Чорновол объявили о подозрении

Народному депутату восьмого созыва Татьяне Чорновол сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности из-за конфликта с Дмитрием Кучером в октябре 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи.

Чорновол сообщили о подозрении по части 1 статьи 171 УК ("Препятствование законной профессиональной деятельности журналиста").

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В случае доказательства вины экс-нардепу грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Ранее председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко написал в Facebook, что Кучер рассказал, что во время судебного заседания у него вырвали из рук телефон, толкали, царапали и препятствовали журналистской деятельности. В частности, он обвинил в нападении Чорновил.

На место происшествия Кучер вызвал полицию и написал заявление о препятствовании деятельности.

"Спросил у Чорновол о ее отношении к решению суда, она коротко ответила — какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским, и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Чорновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Чорновол меня поцарапала" — рассказал Кучер.

По информации "Украинской правды", Кучер — сотрудник сайта sharij.net. На него не впервые нападают в зале суда. В частности, в декабре 2019 года на суде, где рассматривали апелляцию на меру пресечения подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Тогда Кучер рассказал, что ему угрожали, задавали глупые вопросы, ударили и облили мочой.

"Шарий.net" принадлежит пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который сейчас проживает за пределами Украины и скрывается от следствия.

Напомним, 2 июля 2019 года на Майдане Независимости состоялась акция протеста против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать кандидатами в депутаты Верховной Рады экс-главу Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Как сообщалось ранее, Чорновол была жестоко избита в ночь на 25 декабря 2013 года в Киевской области.

27-28 декабря Печерский районный суд Киева избрал для пяти подозреваемых в нападении меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Шестого подозреваемого милиция объявила в розыск.

Лечение Чорновол оплачивал Сергей Пашинский.