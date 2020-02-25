Общество 1 час назад

Татьяне Чорновол объявили о подозрении

Чорновол сообщили о подозрении по части 1 статьи 171 УК ("Препятствование законной профессиональной деятельности журналиста")

Татьяне Чорновол объявили о подозрении Татьяне Чорновол объявили о подозрении
Татьяна Черновол. Фото: 5 канал

Народному депутату восьмого созыва Татьяне Чорновол сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности из-за конфликта с Дмитрием Кучером в октябре 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи.

Чорновол сообщили о подозрении по части 1 статьи 171 УК ("Препятствование законной профессиональной деятельности журналиста").

Подпишитесь на канал DELO.UA

В случае доказательства вины экс-нардепу грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Читайте также:
В интернете появилось видео, как активистка Черновол проникает в автомобиль СБУ

Ранее председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко написал в Facebook, что Кучер рассказал, что во время судебного заседания у него вырвали из рук телефон, толкали, царапали и препятствовали журналистской деятельности. В частности, он обвинил в нападении Чорновил.

На место происшествия Кучер вызвал полицию и написал заявление о препятствовании деятельности.

"Спросил у Чорновол о ее отношении к решению суда, она коротко ответила — какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским, и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Чорновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Чорновол меня поцарапала" — рассказал Кучер.

По информации "Украинской правды", Кучер — сотрудник сайта sharij.net. На него не впервые нападают в зале суда. В частности, в декабре 2019 года на суде, где рассматривали апелляцию на меру пресечения подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Тогда Кучер рассказал, что ему угрожали, задавали глупые вопросы, ударили и облили мочой.

"Шарий.net" принадлежит пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который сейчас проживает за пределами Украины и скрывается от следствия.

Напомним, 2 июля 2019 года на Майдане Независимости состоялась акция протеста против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать кандидатами в депутаты Верховной Рады экс-главу Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Как сообщалось ранее, Чорновол была жестоко избита в ночь на 25 декабря 2013 года в Киевской области.

27-28 декабря Печерский районный суд Киева избрал для пяти подозреваемых в нападении меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Шестого подозреваемого милиция объявила в розыск.

Лечение Чорновол оплачивал Сергей Пашинский.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ГБР снова угрожает привести Порошенко силой на допрос
ГБР снова угрожает привести Порошенко силой на допрос
Из Китая выдворят журналистов WSJ из-за скандального заголовка
Из Китая выдворят журналистов WSJ из-за скандального заголовка
Если по делу Шеремета не хватит доказательств, силовики как минимум извинятся — Зеленский
Если по делу Шеремета не хватит доказательств, силовики как минимум извинятся — Зеленский
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. "Слуга народа" предлагает ликвидировать Пенсионный фонд Украины

  2. Гончарук рассказал о судьбе Пенсионного фонда в 2020 году

  3. Нардепы предлагают изменить систему начисления НДФЛ и не облагать им проценты по депозитам

  4. Ураганный ветер накрыл Южную Украину: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

  5. 40 — 70% землян заразятся китайским коронавирусом — ученый Гарвардского университета

Загрузка...