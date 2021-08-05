Дело об Иловайском котле рассекретят — Венедиктова

Материалы уголовного производства об организации и ведении боевых действий в районе Иловайска Донецкой области в августе 2014 года будут рассекречены. Об этом заявила на встрече с родными военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время этих событий генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора,

"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и ведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВСУ и других органов для принятия соответствующих решений", — сообщила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, после усовершенствования сайта ее офиса на нем собираются создать отдельный раздел, посвященный событиям у Иловайска, где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов.

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Отмечается, что на прошедшей встрече участники обсудили состояние расследования в уголовном производстве и результаты проведенных комиссионных судебных экспертиз относительно трагических событий.

"Приближается седьмая годовщина Иловайской трагедии. Родные погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих все эти годы ждут справедливости. Идея этой встречи — не только посмотреть друг другу в глаза, но и проинформировать, что мы на этом этапе делаем в этом расследовании. Наказание всех виновных лиц, причастных к этим ужасным событиям, является той обязательно сатисфакцией, без которой невозможно доверие общества к органам правопорядка", — подчеркнула Венедиктова.

В ОГП указывают, что расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны России и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией.

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В ходе расследования допрошено более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов дела составляет более 300 томов, из которых более 70 — с грифом ограниченного доступа.

Отметим, что в феврале СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны России — начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрею Картаполову в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Его также подозревают в ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

Установлено, что в августе 2014 года российский военный чиновник совместно с другими представителями командования ВС РФ обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время вторжения на территорию Украины, участвовал в организации вероломного убийства украинских военных у Иловайска Донецкой области во время их выхода из окружения по так называемому "зеленому коридору" под предоставленные гарантии руководства РФ, а также обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

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