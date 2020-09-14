В Офисе генпрокурора назвали ущерб от российской оккупации Крыма

Аннексия Крыма Россией нанесла Украине около 1 трлн грн ущерба.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

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При этом он подчеркнул, что, поскольку оккупация украинского полуострова продолжается, эта сумма будет увеличиваться.

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен", — доложил Мамедов.

Он также рассказал, сколько уголовных производств в настоящее время находится под процессуальным руководством так называемого "департамента войны" Офиса генерального прокурора Украины.

"Департамент — это некий мозговой центр, координирующий работу следственных органов, производит единый подход в расследовании и квалификации. Под его процессуальным руководством сейчас находится почти 200 уголовных производств", — отметил замгенпрокурора.

"Это такие глобальные, резонансные дела, вроде захвата Крыма и развязывания войны на Донбассе; взятие в плен украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года; дело рейса MH17; Иловайская и Дебальцевская трагедии 2014 и 2015 годов соответственно", — уточнил Мамедов.

Напомним, в декабре 2019 года Генеральная прокуратура Украины отправила в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) 12 информационных сообщений о масштабных и глобальных нарушениях международного гуманитарного права, тяжелейших военных преступлениях и преступлениях против человечности.