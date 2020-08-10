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Банки 2 часа назад

"Доступные кредиты 5-7-9%": за неделю оформили 236 займов на 864 млн грн

Лидерами по количеству заключенных сделок в рамках этой программы остаются государственные банки

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Уполномоченные банки программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю заключили 236 новых кредитных соглашений на общую сумму 864 млн грн.

Всего, по состоянию на 10 августа 2020 года, было выдано 1991 кредит на общую сумму 4,227 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Указано, что за эту неделю на 68,6 млн грн увеличился портфель инвестиционных кредитов программы. По состоянию на 10 августа он составляет 870,83 млн грн.

"Однако все еще наибольшим спросом микро и малого бизнеса пользуются займы на рефинансирование ранее взятых кредитов. За неделю уполномоченные банки выдали кредитов в рамках этого продукта программы на общую сумму 783 млн грн. Всего в рамках программы уже выдано рефинанса на 3,292 млрд грн", — доложили в ведомстве.

В свою очередь в рамках специального антикризисного кредитного пакета программы, который был введен правительством на время действия карантина в связи со всемирной пандемией Covid19, предприниматели уже получили займов на сумму 64,078 млн грн, из них 60,292 млн грн — кредиты на пополнение оборотных денег.

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При этом лидерами по количеству заключенных сделок в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" остаются государственные банки.

В частности, на первом месте — ПриватБанк (540 сделок). На втором — Укргазбанк (459 сделок). И на третьем — Ощадбанк (359 сделок). В целом эти 3 уполномоченные банки вместе заключили 68% всех кредитных сделок в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

По состоянию на 10 августа, заем в рамках этой программы можно получить в АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк", АО АКБ "Банк Львов", ПАО "ПУМБ", АО "Банк Альянс", АО "Кредобанк", ОАО "Банк Восток", АО "Райффайзен банк Аваль", АО "ТАСкомбанк", АО "Альфа-банк", АО "КБ "Глобус", АО "Мегабанк", АО "Поликомбанк", АО "Креди Агриколь Банк", а также, соответственно, Пивденный Банк и ОТП Банк.

Напомним, 4 августа сообщалось, что в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за неделю заключили 309 новых кредитных соглашений на общую сумму 950 млн грн.

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