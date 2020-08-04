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Банки 30 минут назад

Доступные кредиты 5-7-9%: за неделю бизнес получил от банков почти 1 млрд грн

По состоянию на 3 августа 2020 года, уже выдана 1 тысяча 755 кредитов на общую сумму 3,363 млрд грн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 309 новых кредитных соглашений на общую сумму 950 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, всего, по состоянию на 3 августа 2020 года, уже выдано 1 тысяча 755 кредитов на общую сумму 3,363 млрд грн.

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По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, 3 августа исполнилось ровно полгода с даты старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Полугодовой опыт программы показывает, что наибольшим спросом пользуются именно кредиты на рефинансирование предыдущих займов. Только на прошлой неделе портфель рефинансированных кредитов вырос почти на 1 млрд грн (864 млн грн) и уже превышает 2 млрд грн (2,513 млрд). В целом, сумма таких заявок достигает 7,544 млрд грн", — отметил министр.

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Марченко отметил, что стабильно высоким остается запрос микробизнеса на инвестиционные кредиты.

"По состоянию на 3 августа, сумма заявок в рамках этого продукта составила 5,275 млрд грн. Уполномоченные банки уже выдали инвестиционных кредитов объемом 802,3 млн грн. Это позволило обновить основные фонды предпринимателей примерно на 1 млрд грн", — подчеркнул глава Минфина.

В рамках специального антикризисного кредитного пакета программы, который был введен правительством на время действия карантина в связи с всемирной пандемией COVID-19, предприниматели уже получили займов на сумму 51,646 млн грн, из них 47,86 млн грн — кредиты на пополнение оборотных средств.

Наиболее активными участниками программы "Доступные кредиты 5-7-9%" все еще остаются предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства, на которых приходится 58% всех выданных займов программы.

Кроме этого, стабильно растет доля кредитов для бизнеса, занятого в отрасли перерабатывающей промышленности. По состоянию на 3 августа, она составляла уже 14%, тогда как еще месяц назад на займы для предприятий этой сферы приходилось 12%. На третьем месте — бизнес в сфере оптовой и розничной торговли (12%).

По данным Кабмина, каждый пятый (22%), кто отвечает базовым критериям программы и обратился в банк с полным пакетом документов, получает кредит. Такой процент удовлетворения заявок соответствует общей статистике по собственным банковским программам.

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"18 банков уже стали уполномоченными банками программы. Еще два были отобраны Фондом развития предпринимательства, который администрирует программу к участию и ждут подписания соответствующих договоров. И еще восемь заявок на участие в программе от банков находятся на разных этапах рассмотрения Фондом", — резюмировал Марченко.

На сегодняшний день кредит в рамках Программы можно получить в АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк", АО АКБ "Банк Львов", ПАО "ПУМБ", АО "Банк Альянс", АО "Кредобанк", ОАО "Банк Восток", АО "Райффайзен банк Аваль", АО "ТАСкомбанк", АО "Альфа-банк", АО "КБ "Глобус", АО "Мегабанк", АО "Поликомбанк", АО "Креди Агриколь банк", ПАО "Банк Пивденный" и АО "ОТП Банк".

Напомним, в середине июня Кабинет министров снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.

Ранее правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

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