Доступные кредиты 5-7-9%: за неделю бизнес получил от банков почти 1 млрд грн

В рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 309 новых кредитных соглашений на общую сумму 950 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, всего, по состоянию на 3 августа 2020 года, уже выдано 1 тысяча 755 кредитов на общую сумму 3,363 млрд грн.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, 3 августа исполнилось ровно полгода с даты старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Полугодовой опыт программы показывает, что наибольшим спросом пользуются именно кредиты на рефинансирование предыдущих займов. Только на прошлой неделе портфель рефинансированных кредитов вырос почти на 1 млрд грн (864 млн грн) и уже превышает 2 млрд грн (2,513 млрд). В целом, сумма таких заявок достигает 7,544 млрд грн", — отметил министр.

Марченко отметил, что стабильно высоким остается запрос микробизнеса на инвестиционные кредиты.

"По состоянию на 3 августа, сумма заявок в рамках этого продукта составила 5,275 млрд грн. Уполномоченные банки уже выдали инвестиционных кредитов объемом 802,3 млн грн. Это позволило обновить основные фонды предпринимателей примерно на 1 млрд грн", — подчеркнул глава Минфина.

В рамках специального антикризисного кредитного пакета программы, который был введен правительством на время действия карантина в связи с всемирной пандемией COVID-19, предприниматели уже получили займов на сумму 51,646 млн грн, из них 47,86 млн грн — кредиты на пополнение оборотных средств.

Наиболее активными участниками программы "Доступные кредиты 5-7-9%" все еще остаются предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства, на которых приходится 58% всех выданных займов программы.

Кроме этого, стабильно растет доля кредитов для бизнеса, занятого в отрасли перерабатывающей промышленности. По состоянию на 3 августа, она составляла уже 14%, тогда как еще месяц назад на займы для предприятий этой сферы приходилось 12%. На третьем месте — бизнес в сфере оптовой и розничной торговли (12%).

По данным Кабмина, каждый пятый (22%), кто отвечает базовым критериям программы и обратился в банк с полным пакетом документов, получает кредит. Такой процент удовлетворения заявок соответствует общей статистике по собственным банковским программам.

"18 банков уже стали уполномоченными банками программы. Еще два были отобраны Фондом развития предпринимательства, который администрирует программу к участию и ждут подписания соответствующих договоров. И еще восемь заявок на участие в программе от банков находятся на разных этапах рассмотрения Фондом", — резюмировал Марченко.

На сегодняшний день кредит в рамках Программы можно получить в АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк", АО АКБ "Банк Львов", ПАО "ПУМБ", АО "Банк Альянс", АО "Кредобанк", ОАО "Банк Восток", АО "Райффайзен банк Аваль", АО "ТАСкомбанк", АО "Альфа-банк", АО "КБ "Глобус", АО "Мегабанк", АО "Поликомбанк", АО "Креди Агриколь банк", ПАО "Банк Пивденный" и АО "ОТП Банк".

Напомним, в середине июня Кабинет министров снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.

Ранее правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.