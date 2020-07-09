Зеленский пообещал "дожать" госбанки для ипотеки под 10%

Президент Владимир Зеленский уверен, что и коммерческие, и государственные банки будут выдавать ипотечные кредиты под 10% годовых.

Об этом он заявил в четверг, 9 июля, на встрече с представителями бизнеса Волынской области, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я уверен в том, что нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит, что, слушай, я здесь не могу купить, я тогда поеду в Польшу, какая разница, где снимать (жилье), но там я получу нормальную зарплату. Пока мы не конкурируем со всеми ведущими европейскими странами, например, Германией, той же Польшей, куда едет в основном наша молодежь, и не тогда молодежь уже, то мы должны предоставить хотя бы условия. Если у нас будет зарплата даже на €200 меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек сможет взять себе квартиру без проблем под максимум 10%. Такую ставили задачу", — заявил глава государства.

Он добавил, что некоторые коммерческие банки в Киеве начали выдавать ипотеку под 8,8−9%, но пока это не массово.

"Это проблема, что пока еще не массово. Я уверен, что до конца года, в том или ином объеме это будет. Несмотря на кризис, о котором все говорят, несмотря на COVID, все это появится", — отметил Зеленский.

Также президент отметил, что сложнее с государственными банками, которые раньше давали ипотечные кредиты под 25% годовых, а сейчас под 14%.

"Но это — очень много. Мы с ними спорим, все нормально, мы их дожмем, 10% будет, я в этом уверен. Немного нужно подождать", — заверил он.

Ранее в государственном ПриватБанке заявили, что с 1 июля 2020 года начинают выдавать кредиты в рамках госпрограммы "Доступное жилье под 9,99%". При этом ставка будет такой только в первый год. В последующие годы она будет на 4% выше Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц (UIRD). Сейчас UIRD на 12 месяцев составляет 9,10%.

Также аналитики отмечали, что ипотека в Украине по 14-15% реальна, но о 5-7% говорить еще рано.

Как сообщалось, Кабинет министров снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.

Перед этим правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.