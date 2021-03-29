Доступные кредиты 5-7-9%: за все время бизнес получил от банков почти 30 млрд грн

С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 11 706 кредитов на общую сумму в 29 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, из общей суммы 13,899 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 4,507 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 10,5 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов.

По данным Минфина, за последнюю неделю уполномоченные банки выдали 764 кредитов на общую сумму 1,9 млрд грн.

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 27-ю банками.

Напомним, что 21 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства.

Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

В марте Кабинет министров повысил лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

А в апреле правительство расширило госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн.

В конце декабря 2020 года Кабинет министров внес изменения в госпрограмму кредитования малого и среднего бизнеса под 5-7-9%.

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