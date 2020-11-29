Facebook планирует выпустить собственную криптовалюту Libra в январе 2021 года

Американская компания Facebook готовит запуск собственной криптовалюты Libra в январе 2021 года.

Ее планируют выпустить в ограниченном формате, сообщает Reuters.

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По словам собеседников агентства, выдавать Libra будет Libra Association, организация, основанная в швейцарской Женеве.

При этом сама Libra Association, в которой Facebook является одним из 27 членов, стремится добиться разрешения от швейцарского регулятора FINMA на выпуск одного стейблкоина, что поддерживается долларом по курсу 1 к 1, а также токенами.

Указано, что криптовалюта Libra была представлена ​​Facebook еще в 2019 году. Однако после того, как большинство регуляторов и центральных банков со всего мире выразили свою обеспокоенность по поводу того, что криптовалюта может нарушить финансовую стабильность, Libra была повторно представлена, но в более сжатой форме.

На данный момент в Libra Association и швейцарском регуляторе отказались комментировать новость.

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Как известно, стейблкоин — это разновидность криптовалюты, для которой удалось добиться стабильной рыночной цены, слабо зависящей от общей волатильности криптовалютных рынков.

Причем обеспечивается это различными способами, однако в любом случае, стейблкоины не подвержены столь значительным колебаниям цены, как это наблюдалось в случае взрывного роста стоимости биткоина.

Токен — компактное устройство, предназначенное для обеспечения информационной безопасности пользователя, также используется для идентификации его владельца, безопасного удаленного доступа к информационным ресурсам и прочее.

Ранее стало известно, что крупнейшая электронная платежная система PayPal позволит пользователям покупать, хранить и продавать криповалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов.