Фигурантка секс-скандала Клитина в открытом купальнике заявила о создании партии (ВИДЕО)

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая ранее оказалась в центре секс-скандала, объявила о создании своей партии.

Причем сделала она это в провокационной манере — чиновница записала видеообращение в откровенном купальнике.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Свое видеообращение в Facebook чиновница сопроводила постом, который можно расценивать как троллинг.

Также Клитина выставила на фото профиля в соцсети свое "мужское" фото, сделанное с помощью приложения FaceApp.

"Да вы только посмотрите, какая нахальная блондинка! Уже и видео снимает — груди свои выставила! Хочет не только депутатов, но и весь украинский народ соблазнить! А с другой стороны, классный лозунг — скажем "нет" политическим проститутам! И на видео она такая сердитая, точно посадит коррупционеров, я ее знаю, еще и побьет…", — говорится в публикации.

При этом в своем видео Клитина заявляет, что решила бороться за правду самостоятельно, потому что "на этих идиотов в штанах надежды точно нет".

Ее партия получила название "Украина против коррупции".

Вскоре в своем Instagram Клитина все же уточнила подробности о новой политической силе. Помимо борьбы с коррупцией, она должна будет иметь левоцентристский характер, с сильным экологическим направлением. Защиту животных и экологическое направление партии возглавит активистка Ирина Ольховская.

Напомним, нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов из "Слуги народа", которые рассказали, что Клитина якобы получила свою должность в правительстве через постель.

В ответ Клитина заявила, что информация о якобы "карьере через постель" на самом деле является заказом, и связала это с сопротивлением реформам.

"Конечно, из разговора двух подвыпивших мужчин все СМИ чернят именно меня. На то есть причины и заказчики. Когда я шла на должность заместителя министра, я понимала, что будет непросто, что будет сопротивление реформам. Сначала я хотела промолчать и игнорировать эту гадость", — сказала тогда Клитина.

После этого секс-скандала чиновницу уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Впрочем, в июне 2020 года Александра Клитина получила новую должность в Государственном космическом агентстве Украины.