Политика и экономика 50 минут назад

Фигурантка правительственного секс-скандала Клитина устроилась советником главы Укркосмоса

По словам самой экс-замминистра инфраструктуры, этому назначению некоторые депутаты оказали сопротивление

Советник главы Госкосмического агенства Украины Александра Клитина. Фото: скриншот Советник главы Госкосмического агенства Украины Александра Клитина. Фото: скриншот
Советник главы Госкосмического агенства Украины Александра Клитина. Фото: скриншот

Александра Клитина, экс-заместительница министра инфрастукруты Владислава Криклия, ставшая участницей секс-скандала с пранкером Джокером, стала советником главы Государственного космического агентства Украины.

Об этом сама Клитина написала у себя на странице в социальной сети Facebook.

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"Пытаюсь помочь Космическому агентству привлечь помощь доноров и МФО, чтобы реализовать серию инновационных проектов, которые предлагает Владимир Усов (глава Госкосмоса) и его команда. Вижу желание вывести наш космический сектор с постепенного процесса отмирания из-за, в первую очередь, коррупции и безразличия менеджеров. И вот сразу сопротивление — группа прожорливых депутатов хочет поставить кого-то "своего", - отметила она.

Напомним, что Клитина стала одной из первых фигуранток череды скандалов, связанных с пранкером "Джокером". В частности, вокруг ее персоны разгорелся секс-скандал. Так, исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков, опубликовал фрагмент разговора нардепов от "Слуги народа", в котором говорится, что Клитина якобы получила свою должность через постель.

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Вскоре после скандала пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заподозрив троллинга.

Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал с Клитиной. Он заявил, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновнице.

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Клитина дала брифинг, на котором назвала слухи о себе провокацией и доказательством своей честности.

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