Фонд соцстраха направил на выплаты 14,5 млрд грн

На сегодняшний день под опекой Фонда социального страхования Украины (ФССУ) находится почти 12 млн человек — официально трудоустроенных, самозанятых, ООО, лиц, работающих на условиях гражданско-правовых договоров.

Как заявила исполняющая обязанности главы ФССУ Татьяна Михайленко, в течение 2019 года Фонд провел финансирование материального обеспечения на общую сумму 14,5 млрд грн, что на 1,85 млрд грн, или 14,8% больше по сравнению с 2018 годом.

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На финансирование страховых выплат было направлено 8,5 млрд грн, что на 0,6 млрд грн, или 8,4% больше, чем в 2018 году.

По словам Михайленко, все выплаты осуществляются Фондом в полном объеме, охват реабилитационным и санаторно-курортным лечением, а также медико-социальными услугами составил 100% определенной потребности по итогам 2019 года.

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В то же время, в связи с уменьшением поступлений ЕСВ — в частности, из-за ниже прогнозируемого размера фонда оплаты труда по стране, уменьшения объемов производства во время пандемии, по состоянию на сегодня, существуют задержки в финансировании, продолжительность которых составляет около 10 рабочих дней. В частности, в течение пяти месяцев текущего года от доли единого социального взноса поступило 10,1 млрд грн, что меньше прогнозного показателя на 1,1 млрд грн.

"Правительством принято решение о выделении Фонда на возвратной основе финансовой помощи из фонда борьбы с COVID-19 в размере 1,8 млрд грн. Эти средства будут направлены именно на выплату пособий по временной потере трудоспособности, пособий по беременности и родам. Правление ФССУ и Кабинет Министров Украины внесли необходимые изменения в наш годовой бюджет, поэтому уже в ближайшее время Фонд получит эту помощь и погасит задолженность по больничным и декретным", — рассказала Михайленко.

Напомним, на протяжении четырех месяцев 2020 года Фонд социального страхования Украины направил 2,8 млрд грн на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и их семьям.