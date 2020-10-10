Фонд соцстраха увеличил объем выплат по беременности и родам

За девять месяцев 2020 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) профинансировал предоставление пособия по беременности и родам для 110 506 работающих женщин, которые находились в отпуске по беременности и родам.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, на эти цели Фонд направил 3,7 млрд грн, что на 8,6%, или 291,5 млн грн больше, чем за тот же период 2019 года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Фонд соцстраха финансирует эту помощь для всех работающих женщин за каждый день нахождения в отпуске по беременности и родам.

В общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).

Дополнительно к основному может выдаваться больничный лист продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда.

Такой лист нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде.

Кроме того, женщинам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, лист нетрудоспособности выдается с 27 недель беременности сроком 180 календарных дней.

Напомним, в 2019 году Фонд профинансировал 4,542 млрд грн помощи по беременности и родам для более 140 тысяч женщин.

При этом, среднедневной размер пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины в 2019 году вырос на 22,8%.