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40 минут назад

Фонд соцстраха увеличил объем выплат по беременности и родам

С января по сентябрь включительно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем декретных выплат увеличился на 8,6%

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

За девять месяцев 2020 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) профинансировал предоставление пособия по беременности и родам для 110 506 работающих женщин, которые находились в отпуске по беременности и родам.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, на эти цели Фонд направил 3,7 млрд грн, что на 8,6%, или 291,5 млн грн больше, чем за тот же период 2019 года.

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Фонд соцстраха финансирует эту помощь для всех работающих женщин за каждый день нахождения в отпуске по беременности и родам.

В общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).

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Дополнительно к основному может выдаваться больничный лист продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда.

Такой лист нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде.

Кроме того, женщинам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, лист нетрудоспособности выдается с 27 недель беременности сроком 180 календарных дней.

Напомним, в 2019 году Фонд профинансировал 4,542 млрд грн помощи по беременности и родам для более 140 тысяч женщин.

При этом, среднедневной размер пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины в 2019 году вырос на 22,8%.

 

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