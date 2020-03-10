Фондовые биржи Азии стабилизировались после обвала 9 марта

На биржах Азии фондовые индексы показали признаки стабилизации на торгах, а в некоторых случаях и продемонстрировали отскок после обвала, который произошел 9 марта.

Об этом сообщает по итогам утренних торгов на азиатских биржах Bloomberg.

По данным агентства, фьючерсы на индекс S&P 500 выросли более чем на 2% в Токио, после падения почти на 8% накануне, а бенчмарки выросли в Сиднее, Гонконге и Шанхае.

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В свою очередь индекс Topix вырос на 0,1%, индекс S&P/ASX 200 — на 1,2%, индекс Kospi — на 0,3%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,7%, индекс Shanghai Composite упал на 0,6%. Японская иена подешевела на 1,1% до 103,53 иен/$. Офшорный юань вырос на 0,2% до 6,9382 юань/$.

Как известно, причиной обвала фондовых рынков 9 марта стал распад соглашения ОПЕК+. Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5%. Европейские индексы провалились на 5–9%, японский фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 7,3%. Для него это было худшее падение с кризисного 2008 года.

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Напомним, 6 марта Россия отказалась увеличивать сокращение нефтедобычи, в результате действие ранее установленных квот завершится 1 апреля 2020 года.

В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате цена нефти Brent с возобновлением торгов рухнула на 30%, опустившись до $31,02 за баррель, цена американского сорта WTI — до $27,34. Это самое значительное дневное падение с 1991 года, когда войска антииракской коалиции освобождали Кувейт во время первой войны в Персидском заливе.