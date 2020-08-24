Гетманцев рассказал, за сколько лет Украина может достигнуть уровня Польши

Украине для того, чтобы достичь уровня Польши, потребуется не менее 30 лет.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, передает "Сегодня".

Гетманцев напомнил, что в 1991 году "мы сравнивали себя с Францией…, потом мы тактично стали сравнивать себя с Польшей".

"А сейчас для того, чтобы достичь уровня ВВП Польши, нам надо 30-40 лет, при том, что прирост ВВП Польши должен упасть, а у наш подняться до 7%. То есть, это ваши дети станут взрослыми, уже очень взрослыми, понимаете? Мы неадекватно оцениваем свою роль в мире, продолжаем раздувать щеки, угробив свою страну", — сказал он.

В то же время, Гетманцев утверждает, что виноваты в сложившейся ситуации не только власть, но и простые украинцы.

"И это, позволю себе мысль, за которую буду бит, — следствие безответственных действий всего взрослого населения нашей страны, не только власти. Поэтому у нас есть два варианта: или продолжать это все, и согласиться, сказать, что да, мы хотим быть самой бедной страной, нам, в принципе, неплохо. Или мы поджимаем пояса и пытаемся медленно, но уверенно, через поколения достичь и превзойти наших соседей", — отметил он.

Напомним, план расходов из государственного бюджета Украины за первое полугодие 2020 года недовыполнен на 51 млрд грн, или 9,5%, а недополучение доходов в бюджет составило 38 млрд грн, или 7,8%.