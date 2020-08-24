Политика и экономика 30 минут назад

Гетманцев рассказал, за сколько лет Украина может достигнуть уровня Польши

По мнению политика, виноваты в сложившейся ситуации не только власть, но и простые украинцы

Данил Гетманцев. Фото: Facebook Данил Гетманцев. Фото: Facebook
Данил Гетманцев. Фото: Facebook

Украине для того, чтобы достичь уровня Польши, потребуется не менее 30 лет.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, передает "Сегодня".

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Гетманцев напомнил, что в 1991 году "мы сравнивали себя с Францией…, потом мы тактично стали сравнивать себя с Польшей".

"А сейчас для того, чтобы достичь уровня ВВП Польши, нам надо 30-40 лет, при том, что прирост ВВП Польши должен упасть, а у наш подняться до 7%. То есть, это ваши дети станут взрослыми, уже очень взрослыми, понимаете? Мы неадекватно оцениваем свою роль в мире, продолжаем раздувать щеки, угробив свою страну", — сказал он.

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В то же время, Гетманцев утверждает, что виноваты в сложившейся ситуации не только власть, но и простые украинцы.

"И это, позволю себе мысль, за которую буду бит, — следствие безответственных действий всего взрослого населения нашей страны, не только власти. Поэтому у нас есть два варианта: или продолжать это все, и согласиться, сказать, что да, мы хотим быть самой бедной страной, нам, в принципе, неплохо. Или мы поджимаем пояса и пытаемся медленно, но уверенно, через поколения достичь и превзойти наших соседей", — отметил он.

Напомним, план расходов из государственного бюджета Украины за первое полугодие 2020 года недовыполнен на 51 млрд грн, или 9,5%, а недополучение доходов в бюджет составило 38 млрд грн, или 7,8%.

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