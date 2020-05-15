Украинская экономика — 2020: от угроз до возможностей 

В рамках спецпроекта Киевского международного экономического форума #инсайтыКМЭФ основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий и сооснователь аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин сделали SWOT-анализ для украинской экономики — 2020.

S — сильные стороны

Сильными сторонами украинской экономики, считает Василий Хмельницкий, являются логистические возможности, IT-индустрия и сельское хозяйство. Хмельницкий является сторонником свободного рынка земли и реализации программ льготного кредитования фермеров, что, по его мнению, способно придать дополнительный импульс агросектору. Агропромышленному комплексу необходимо повышать степень передела сырья, наращивать долю производства готовых продуктов питания и продвигать их на зарубежных рынках.

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По мнению Анатолия Амелина, Украина обладает комбинацией конкурентных преимуществ, которые при грамотном подходе способны обеспечить опережающий экономический рост.

Во-первых, это географическое положение, а именно прохождение через Украину маршрутов Нового Шелкового пути и Балто-Черноморского транспортного коридора, благодаря чему следует наращивать транзитную ренту.

Во-вторых, это запасы природных ресурсов, стоимость которых превышает $1 трлн. При этом, подчеркнул Амелин, необходимо делать акцент не на экспорте природных ресурсов, а на поставках готовой продукции.

В-третьих, это человеческий капитал. Речь идет не столько о том, что украинские трудовые мигранты востребованы за рубежом, сколько о наличии в Украине неплохой системы технического образования и научной базы в целом, которые, впрочем, требует дополнительных инвестиций.

В-четвертых, это развитый энергетический комплекс, включающий мощности по добыче, генерации, транспортировке, хранению ресурсов.

В-пятых, это развитый военно-промышленный комплекс. Среди прочего, в Украине все еще сохраняются авиационные и космические технологии.

В-шестых, это плодородные черноземы и агросектор. В то же время необходимо более качественно распоряжаться землей, учитывая тот факт, что средняя урожайность на гектар земли в странах Евросоюза выше, чем в Украине.

W — слабые стороны

По мнению Хмельницкого, к слабым сторонам украинской экономики относятся высокая стоимость кредитных ресурсов, перманентная политическая нестабильность, отсутствие государственных программ развития малого и среднего бизнеса и даже отсутствие такой дисциплины, как "предпринимательство" в школьной программе.

Высокие процентные ставки по кредитам существенно снижают конкурентоспособность украинской экономики и демотивируют потенциальных инвесторов размещать производства на территории Украины. Одновременно со снижением ставок по кредитам необходимо пересматривать фискальную политику, считает Хмельницкий, перенимая, к примеру, опыт Польши, где инвестор при строительстве нового завода освобожден от уплаты налогов до тех пор, пока капиталовложения не окупились минимум наполовину.

Анатолий Амелин к недостаткам причислил отсутствие стратегии развития экономики, слабость государственных институтов и отсутствие единых правил игры для всех субъектов экономики, что включает в себя проблематику функционирования правоохранительной и судебной систем, государственное регулирование и неравенство перед законом. Среди прочего Амелин назвал низкую покупательную способность населения, высокие кредитные ставки, значительную административную нагрузку на бизнес и зависимость от импорта.

O — возможности

Снижение цен на мировых рынках на углеводороды, полагает Хмельницкий, является для Украины, которая зависима от импорта энергоносителей, окном возможностей для повышения конкурентоспособности производства.

Коронавирус подталкивает мир усиливать протекционистские меры для национальных экономик. Протекционизм, импортозамещение, поддержка национального производителя — это то, в чем остро нуждается украинская экономика на современном этапе исторического развития, считает Хмельницкий.

Амелин полагает, что Украина обладает потенциалом для того, чтобы превратиться в одного из глобальных гарантов продовольственной безопасности и гарантом энергетической стабильности Европы, располагая значительными объемами для хранения углеводородов и разветвленной инфраструктурой для транзита электрической энергии.

Серьезные резервы для роста производительности труда наличествуют в таких сферах, как IT-индустрия и военно-промышленный комплекс. Для развития высокотехнологических отраслей экономики нужен комплексный подход, базирующийся на трансформации системы образования и создании экосистем инноваций.

Точкой роста может стать туризм. Ежегодно украинцы тратят на туристические услуги за рубежом около $8 млрд — часть этих ресурсов можно перенаправить на внутренний туризм.

Кроме того, благодаря невысокой, по мировым меркам, стоимости проведения медицинских операций перспективной нишей для Украины является медицинский туризм. Значительный потенциал роста наличествует также у фармацевтической отрасли.

T — угрозы

По мнению Амелина, ввиду глобального кризиса и падения цен на нефть в мире падает спрос на биотопливо, что может привести к падению объемов экспорта зерновых из Украины.

Серьезным вызовом для Украины остается трудовая миграция, которая лишает страну высококвалифицированных кадров и рабочих рук, а также сужает внутренний спрос. Несмотря на то, что из-за эпидемии из стран ЕС в Украину вернулись сотни тысяч граждан, угроза трудовой миграции является одной из актуальнейших в кратко- и среднесрочной перспективе.

Не обойдут стороной Украину климатические изменения. В частности южные области Украины в скором времени будут нуждаться в мелиорации, но задумываться об этом и искать ресурсы необходимо уже сейчас.

Спецпроект #инсайтыКМЭФ продолжит освещать наиболее значимые события из мира экономики, бизнеса и финансов.