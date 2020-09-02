Гончаренко требует от ГПУ расследовать "карантинное" превышение полномочий Кабмином

Народный депутат от фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обратился в Генеральную прокуратуру Украины с требованием расследовать превышение Кабинетом министров своих полномочий при введении в стране карантинных ограничений.

Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

"Написал депутатское обращение на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой относительно превышения Кабмином его полномочий и использования служебного положения, что вредило правам и свободам граждан", — написал он.

Кроме того, Гончаренко подчеркнул, что ограничения, которые правительство прописывало в своих постановлениях, не прошло проверку на конституционность. В частности, как отмечает нардеп, Конституционный суд Украины отметил, что ограничение конституционных прав и свобод человека может происходить только в установленных Конституцией случаях и при помощи закона, принятого Верховной Радой. Водить подобные ограничения при помощи подзаконного акта противоречит Основному закону.

Напомним, что решение, на которое ссылается Гончаренко, КСУ принял 28 августа 2020 года. В частности, суд признал неконституционными часть положений из постановления правительства о введении карантина в Украине:

– частей 1,3 статьи 29 закона О Государственном бюджете Украины на 2020 год от 14 ноября 2019 года № 294-ІХ с изменениями;

– абзаца 9 пункта 2 раздела II Заключительные положения закона О внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год от 13 апреля 2020 года.

Они утрачивают силу с дня принятия решения КСУ. Также Конституционный суд постановил закрыть производство о проверке конституционности положений постановления о карантине от 20 мая 2020 года № 392, так как оно уже недействительно.

При этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что искать виновных в том, что некоторые постановления Кабмина о карантине были признаны неконституционными, "не совсем корректно". По его словам, "в тех условиях, в которых работали и парламент, и Кабинет министров, и Офис президента не приходилось работать ни одной власти не только в Украине, но и, пожалуй, в мире".