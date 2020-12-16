Кабмин разрешил подавать документы на регистрацию авто через электронный кабинет водителя

Кабинет министров усовершенствовал порядок государственной регистрации автотранспорта. Как сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, соответствующее постановление принято 16 декабря.

Им правительство внесло ряд изменений в порядок госрегистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

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В частности, предусмотрена возможность представления документов, необходимых для регистрации транспорта, с применением средств электронного кабинета водителя.

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Также разрешено отчуждение транспорта, перешедшего в собственность наследника на основании свидетельства о праве на наследство, без его перерегистрации на наследника.

Кроме того, правительство запретило перерегистрацию автотранспорта, кроме случаев, не связанных с отчуждением, в случае обращения в сервисный центр МВД относительно транспортного средства, сведения о владельце которого содержатся в Едином реестре должников.

Помимо этого, прописан порядок перерегистрации транспорта, принадлежащего юрлицам негосударственной формы собственности, а также являющегося взносами в уставный фонд хозяйственных обществ.

Постановлением определен и порядок регистрации (перерегистрации) переоборудованных транспортных средств, порядок отмены регистрации (перерегистрации) и снятия с учета транспорта, а также порядок снятия с учета транспорта в связи со сменой органа регистрации.

Отметим также, что накануне Государственное агентство инфраструктурных проектов передало Национальной полиции в рамках Государственной программы безопасности движения 30 мобильных станций техосмотра на базе Renault Master.