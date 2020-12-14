Транспорт 9 минут назад

Полиция получила 30 машин для мобильного техосмотра транспорта на дорогах

Полученные Renault смогут при любой погоде проверять техсостояние грузовиков, легковушек и маршруток

Фото: Facebook Владислава Криклия Фото: Facebook Владислава Криклия
Фото: Facebook Владислава Криклия

Государственное агентство инфраструктурных проектов передало Национальной полиции в рамках Государственной программы безопасности движения 30 автомобилей-техстанций на базе автомобиля Renault Master.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, каждое авто имеет полноценное рабочее место с ноутбуком и принтером.

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При этом каждая машина укомплектована необходимым оборудованием: прибором для определения светопропускания стекла; шумомером; измерителем параметров света фар; дымомером и газоанализатором; измерителем люфта руля; комплектом поворотных устройств для фур и измерителем остаточной высоты рисунка протектора шин.

Министр подчеркнул, что они могут работать при любых погодных условиях, причем проверяться будет техническое состояние не только грузовиков, но и легковых автомобилей и маршрутных такси.

Напомним, что в Киеве в декабре заработала первая камера фиксации незаконной езды по полосе общественного транспорта.

Ранее стало известно, что система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения теперь распознает и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").

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