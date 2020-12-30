Как будет работать почта на праздники: графики "Укрпочты", "Новой почты", Meest и Justin

В честь новогодних праздников украинцы получат в общей сложности целую неделю каникул — в это время компании, как правило, будут менять графики работы, чтобы дать своим сотрудникам возможность отдохнуть. Не исключение и почтовые операторы.

Чтобы не попасть впросак с отправлением или получением посылок и писем в начале 2021 года, лучше заранее ознакомиться с режимом работы нужной почты. Delo.ua узнало графики пяти самых крупных почтовых компаний — "Укрпочты", "Новой почты", Meest, Justin и Delivery — и собрало их в одном материале.

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"Укрпочта"

Оператор не планирует открывать отделения 1 и 7 января. Однако в эти дни будут работать дежурные отделения. Так, в первый день нового года услуги будут предоставлять 23 точки по всей стране, с их графиком можно ознакомиться по ссылке. На Рождество откроют 29 отделений — режим их работы здесь. Уже 8 января национальный оператор вернется к обычному режиму работы.

"Новая почта"

В компании сообщили, что 31 декабря их отделения и курьерская доставка будут работать по сокращенному графику работы: до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от конкретного отделения. А вот 1 и 7 января все отделения закроют, также не будет доступна и доставка по адресу. Посмотреть режим работы нужного отделения можно тут. Начиная с 8 января оператор планирует работать как обычно.

Meest

В последний день 2020 года оператор будет осуществлять адресную доставку только до 13:00, до этого времени будут возможны также прием и выдача отправлений из отделений. А вот время работы почтоматов в этот день будет зависеть от графиков локаций, где они расположены.

Выходными днями у почты будут 1 и 7 января. В то же время 2 января компания также установила специальные графики. Так, адресная доставка будет доступна до 19:00, а прием и выдача отправлений из отделений будет осуществляться по графику субботнего дня.

Получение и отправка посылок из все так же будет зависеть от времени работы локации. Узнать точный график работы почтамтов можно тут, а отделений — здесь.

Justin

У почтового оператора Justin на сайте не оказалось подробной информации о режиме работы на праздники. Но сотрудник компании на горячей линии рассказал Delo.ua, что 31 декабря их отделения будут открыты до 17:00, а 1 января — будут на выходном.

В последующие дни оператор планирует работать в обычном режиме, узнать о времени работы конкретного отделения можно здесь. Также не исключено, что в Рождество график поменяют — по словам оператора, информация об этом появится позже.

Delivery

31 декабря компания собирается работать только до 15:00, а 6 января — до 17:00. С 1 по 3 января, а также 7 января Delivery будет на выходных. При этом 4 и 5 января оператор установил стандартный режим работы, 8 и 9 января планирует работать по график субботы, а 10 января — по графику воскресенья.

Начиная с 11 января компания будет работать в обычном режиме. Узнать о работе конкретного склада можно по ссылке.