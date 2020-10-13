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5 минут назад

Карточки "Простір" с возможностью расчетов за границей появятся до конца года — НБУ

В Нацбанке рассказали о развитии национальной платежной системы.

Карта системы "Простір". Фото: пресс-служба НБУ Карта системы "Простір". Фото: пресс-служба НБУ
Карта системы "Простір". Фото: пресс-служба НБУ

Кобейджинговые карты украинской платежной системы "Простір" и китайской системы UnionPay International будут выпущены уже до конца текущего года. Об этом рассказал в интервью изданию FinClub замглавы НБУ Алексей Шабан.

"Мы ожидаем, что до конца года Украина увидит первые кобейдж-карты "Простір" и UnionPay International. Эта карта будет работать как в Украине, так и за рубежом", — сказал он.

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Чиновник отметил, что система сейчас не навязывается административными методами, но все равно ее использование определенными темпами растет.

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"Если сравнивать систему "Простір" с быстро растущими банками, у которых по 100 тыс. новых клиентов, то "Простір" вроде как действительно не быстро развивается. Но, во-первых, еще два года назад эту карту принимали только 80% POS-терминалов и меньше половины украинского сегмента электронной коммерции. А сегодня карта "Простір" принимается в 98% POS-терминалов и 87% банкоматов. 85% электронной коммерции уже принимает "Простір", — сказал Шабан.

Замглавы регулятора сообщил, что в период карантина к системе "Простір" подключились еще четыре участника, и теперь их насчитывается 53.

В то же время он добавил, что национальная платежная система не обязана быть инновационной, а ее функция — прежде всего покрывать базовые потребности украинцев.

"Должен ли быть электросамокат удобным и комфортным, как Mercedes S-класса? У всего есть свое предназначение. И предназначение "Простір" — быть достаточно недорогой платежной системой (по сравнению с международными платежными системами) для украинцев, которая покрывает большинство их потребностей", — отметил представитель Нацбанка.

Кроме того, Шабан подчеркнул, что "Простір" также рассматривается и как элемент национальной безопасности.

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"Это иногда звучит пафосно, но в 2014 году именно "Простір" помог решить некоторые вопросы, связанные с безопасностью денег. В частности, речь идет о выпуске платежных карт для выплат переселенцам", — сказал чиновник.

При этом в НБУ, по его словам, есть четкое понимание того, что конкурировать с международными платежными системами без новых идей нельзя. В связи с этим Шабан допустил, что в будущем "Простір" превратится из чисто карточной системы в систему, основанную на счетах.

Напомним, в ноябре 2018 года НБУ разрешил UnionPay International выйти на украинский рынок, а в декабре того же года договорился с китайской системой о выпуске кобейджинговых карт с НПС "Простір".

Отметим, что первым украинским банком, начавшим сотрудничество с UnionPay, стал Приватбанк. С декабря прошлого года сеть его банкоматов и платежных терминалов стала принимать китайские карты.

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