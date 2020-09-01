НБУ обязал банки сообщать клиентам о размере кредитного лимита

С 1 сентября 2020 года банки обязаны своевременно информировать клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитного лимита.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), эти и другие требования предусмотрены постановлением правления НБУ от 14 мая 2020 года.

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В частности, банки обязаны будут четко информировать клиентов в смс-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджере или электронной почте (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель) о сумме денег на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита его карточки.

По информации регулятора, в НБУ продолжают поступать обращения граждан о "ложном" смс-информировании, когда банки присылают клиентам сообщение об остатке на счете, но этот остаток формируется не только из собственных средств, а еще и из кредитного лимита.

"В результате клиенты не понимают, сколько фактически средств осталось на счету, соответственно, могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого. В результате вы должны погасить не только сумму кредитного лимита, которую использовали, но и комиссию и проценты за пользование", — отмечают в НБУ.

Ранее Нацбанк разработал и предложил к обсуждению новые требования к договорам между банками и их клиентами, которые должны обеспечить надлежащее раскрытие информации об услугах.

Напомним, Национальный банк Украины обязал финансовые учреждения публиковать на сайтах реальные ставки по кредитам.

Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах начнут работать с 1 сентября 2020 года.

НБУ принял требования к раскрытию информации в конце 2019 года, после того, как получил полномочия на защиту прав потребителей. Из-за коронакризиза регулятор отложил требования до сентября 2020 года.