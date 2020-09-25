Транспорт 1 час назад

В метро Харькова запустили бесконтактную оплату проезда (ФОТО)

Харьковский метрополитен стал третьим в Украине с такой функцией после метро в Киеве и Днепре

Фото: пресс-служба Visa Фото: пресс-служба Visa
Фото: пресс-служба Visa

Компания Visa, департамент цифровой трансформации Харьковского городского совета, Харьковский метрополитен, инвестор проекта ООО "ФК "Платежный центр" и государственный Ощадбанк объявили о запуске бесконтактной оплаты проезда в городском подземном электротранспорте.

Теперь современный и удобный способ расчета за проезд станет доступным и для пассажиров харьковского метрополитена, сообщает пресс-служба украинского представительства Visa.

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Как отмечается, чтобы оплатить поездку, достаточно поднести к синему турникету бесконтактную платежную карту Visa любого украинского банка.

При этом оплатить проезд можно и другими NFC-устройствами — смартфонами, смарт-часами, NFC-кольцами, а также бесконтактными карточками другой платежной системы.

Первой станцией метро в Харькове с турникетом, принимающим банковские карточки, стала станция "Госпром".

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При этом власти города обещают внедрить новую систему оплаты в краткие сроки и на других станциях метрополитена.

Указано, что как стратегический и технологический партнер Visa предоставила оборудование и программное обеспечение для усовершенствования валидаторов автоматизированной системы оплаты проезда Eticket, внедряемой инвестором проекта ООО "ФК "Платежный центр". Эквайринговым партнером в проектах выступает Ощадбанк.

"Запуск в Харьковском метрополитене функции бесконтактной оплаты проезда банковскими картами позволит пассажирам избегать очередей и наличных денег, сделает доступ легче, а поездки более комфортными. Это также означает повышение уровня сервиса для пассажиров Харьковского метрополитена и полную прозрачность и безопасность платежей", — отметил Евгений Лисняк, старший директор Visa по стратегическим партнерствам и финтеху в СНГ и Юго-Восточной Европе.

Как сообщалось, 11 сентября государственный ПриватБанк и Mastercard запустили бесконтактные оплаты в Днепровском метрополитене.

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