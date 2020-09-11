В метрополитене Днепра запустили бесконтактную оплату проезда

В пятницу, 11 сентября, государственный ПриватБанк и Mastercard запустили бесконтактные оплаты в Днепровском метрополитене.

Теперь оплатить проезд в метро Днепра можно какой-либо бесконтактной банковской картой, смартфоном или другим устройством с NFC — прямо на турникете, сообщает пресс-служба госбанка.

Указано, что Днепровский метрополитен стал второй подземкой в Украине после Киевской, где появилась возможность бесконтактной оплаты проезда банковскими картами непосредственно на турникете.

Как отмечается, сегодня оплатить проезд бесконтактно уже можно на станциях Вокзальная и Покровская, которые покрывают 93% пассажиропотока Днепровского метрополитена. К концу 2020 года возможность бесконтактной оплаты проезда будет доступна на всех станциях метро.

В ПриватБанке пояснили, что для оплаты проезда бесконтактно нужно просто поднести платежную карту, смартфон или другое устройство с NFC к желтому турникету и дождаться звукового и светового сигнала. После подтверждения оплаты с карточки пассажира автоматически списывается сумма, равная стоимости поездки.

Известно, что стоимость проезда в Днепровском метро сейчас составляет 6 грн за поездку, при этом любые дополнительные комиссии для пассажира при бесконтактной оплате отсутствуют.

"Я как житель города очень счастлив, что наше метро стало вторым в Украине метрополитеном, который реализовал технологию бесконтактной оплаты проезда банковской картой. Расчет картой или смартфоном облегчит пользование метро для тысяч жителей нашего города", — отметил руководитель направления инноваций ПриватБанка Егор Аветисов.

Как известно, Днепровский метрополитен был запущен в 1995 году. Сегодня метрополитен насчитывает 6 станций, которые соединяют западные жилые массивы Днепра с Вокзальной площадью и выходом к железнодорожному вокзалу.

Ранее сообщалось, что государственный Ощадбанк совместно с Mastercard запустил в Украине предоставление банковской карты для подростков "Лайк'ю".