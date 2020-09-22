Транспорт 60 минут назад

В Киеве начали продавать единый э-билет для городского транспорта и дальних поездов

В столице заработал онлайн-сервис SmartTicket

Скриншот из сайта smartticket.gov.ua Скриншот из сайта smartticket.gov.ua
Скриншот из сайта smartticket.gov.ua

В Киеве заработал сервис SmartTicket — единый электронный билет на поезда дальнего следования и городской транспорт.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

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Указано, что эти билеты можно приобрести на сайтах e-transport.gov.ua и SmartTicket.gov.ua.

Теперь в стоимость билета на поезд дальнего следования можно включить стоимость одного проезда в столичном метро.

Как пользоваться:

- ввести город отправления и прибытия;

- выбрать дату и время поездки туда и обратно;

- добавить проезд в киевском метро (стоимость поездки в метро в билете — 8 грн).

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Криклий также анонсировал старт с ноября 2020 года единого электронного билета для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов "Укрзализныци". Известно, что проект с авиаперевозками будет реализовываться совместно со SkyUp и Gunsel Lines.

Кроме того, в декабре Мининфраструктуры планирует начать сотрудничество с Bolt.

Напомним, проект SmartTicket в МИУ анонсировали в июле.

"Наша амбициозная цель — объединить все виды транспорта одним электронным билетом. Чтобы все услуги при планировании путешествия можно было получить в одном месте, удобно и быстро", — говорил тогда глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

Как известно, в Киеве уже действует э-билет Kyiv Smart Card на поездки в общественном транспорте города. Однако мэр столицы Виталий Кличко в очередной раз перенес полный переход на э-билет.

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