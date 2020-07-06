В Министерстве инфраструктуры хотят ввести единый билет на все виды транспорта в Украине

В Министерстве инфраструктуры планируют ввести единый билет на все виды транспорта в Украине. Об этом сообщает "Минтранс".

По данным издания, в министерстве будут запускать экспериментальный проект Smart Ticket — он должен объединить все виды транспорта в стране: от маршруток до самолетов. Также сервис упростит покупку билетов для пассажиров. Чтобы реализовать проект, с транспортным порталом электронных услуг Мининфраструктуры интегрируют базы данных перевозчиков, которые участвуют в "пилоте".

Присоединиться к проекту сможет любая компания, которая продает билеты онлайн. При этом коммунальному транспорту, у которого нет своей системы электронного билета, предложат использовать государственную платформу, разработанную ГП "Отраслевой центр цифровизации и киберзащиты".

Сейчас же министерство проводит переговоры с муниципалитетами, городскими транспортными компаниями, железной дорогой и авиакомпаниями.

"Мы хотим стать для пассажира единым хабом для всех видов транспорта. Идея в том, чтобы на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua человек мог купить единый билет на все виды транспорта. Мы уже провели переговоры с одной из авиакомпаний и железной дорогой", — отмечает в комментарии "Минтранс" генеральный директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте МИУ Фарид Сафаров. — Любая транспортная компания, которая осуществляет перевозку пассажиров, сможет добровольно присоединиться к проекту".

Первая версия Smart Ticket должна появиться в ближайшие месяцы.

"У человека будет возможность купить, к примеру, билет на самолет Одесса-Киев и на Kyiv Boryspil Express на сайте e-transport.gov.ua за одну транзакцию", — объясняет Сафаров. Единый билет на Kyiv Boryspil Express и авиаперелет пассажир получит по электронной почте, при регистрации нужно будет просто отсканировать QR-код.

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"Мы хотим распространить это на пригородное железнодорожное сообщение. Кроме того, уже проведены переговоры о присоединении к проекту нескольких городов с их муниципальным транспортном", — говорит Сафаров.

В конечном итоге Мининфраструктуры хочет построить сервис, где пассажиру нужно будет просто указать точку назначения, а оптимальный маршрут и билеты подберет соответствующая программа.