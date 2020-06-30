Киев откладывает внедрение е-билета из-за льготников

Столичные власти готовы отсрочить введение единого электронного билета до 1 января 2021 года, чтобы дать правительству возможность разработать изменения в законодательство по предоставлению льгот на проезд льготным категориям граждан. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда отметила, что целью внедрения е-билета было избежать нецелевого использования бюджетных средств, уменьшить оборот наличных и ввести учет пассажиров, в том числе и льготников, для эффективной организации трафика и определения сумм компенсаций перевозчикам. Вместе с тем она отметила, что столичные власти столкнулись с проблемой, которая должна быть решена на государственном уровне: речь идет о компенсации льгот для иногородних.

В Киеве 240 тысяч человек имеют право на льготный проезд, также бесплатно могут пользоваться транспортом пенсионеры, а это 480 тысяч жителей Киева. Согласно Конституции, проезд для льготников должно компенсировать государство, но с 2015 года эти расходы возложены на местные бюджеты.

По словам Хонды, столичный бюджет не может покрыть расходы на льготы для людей из других регионов, а если им самим придется платить за проезд в киевском транспорте, это будет социальной несправедливостью. В КГГА считают, что государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

На нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы было решено, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательстве, сообщила Хонда. "А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", — подчеркнула она.

В КГГА также сообщили, что пассажиры, имеющие право льготного проезда, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года.

Отметим, внедрение е-билета в Киеве переносили уже несколько раз. Сначала его хотели запустить 1 октября 2019 года, затем 1 апреля 2020 года. Однако каждый раз в КГГА ссылались на самые разнообразные причины — то проблемы с киевским метрополитеном, то на разработку необходимого ПО, чтобы предотвратить масштабные сбои в системе.