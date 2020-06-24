С 1 июля Киев отменяет льготный проезд для приезжих — Кабмин не дает денег

С 1 июля 2020 года Киев не будет компенсировать проезд для льготный категорий населения, не прописанных в Киеве. Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

По словам главы КГГА льготы должны обеспечивать на уровне государства. Но сегодня большинство из них не компенсируются. Поэтому вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет Министров. К тому же, правительство Украины практически не возвращает денег за проезд льготных категорий населения. Например, в прошлом году государство компенсировало столице всего 20 процентов средств при предоставлении населению льготы. В этом году — ничего.

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"Средства эти нужны для функционирования общественного транспорта. Сейчас он убыточен. Город ежегодно предоставляет дотации коммунальному общественному транспорту, чтобы он не остановился. Мы должны платить зарплаты работникам транспортных предприятий. Покупать новый транспорт. Осуществлять ремонты. И на это все нужны средства", — подчеркнул Виталий Кличко.

Из-за сложившейся ситуаций город вынужден пойти на радикальные меры — с 1 июля 2020 года пассажиры, которые имеют льготы, но не зарегистрированы в столице будут платить за проезд на общих основаниях. То есть, вместо валидации "карточки киевлянина" им нужно будет приобрести е-билет. Возмещение расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека. В том числе и ветеранам АТО.

Мэр Киева также отметил, что вопрос компенсации льготного проезда в общественном транспорте он вынесет на рассмотрение правительства уже в этот четверг, 25 июня во время совместного совещания в Кабинете Министров.

Пассажиры же, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем продолжат пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета — по "карте киевлянина".

Напомним, в 2020 году столичные власти анонсировали масштабное обновление наземного автопарка коммунального транспорта. В частности, город планирует приобрести 20 новых трамваев и 200 автобусов. Однако, несмотря на оптимистичные заявления КГГА сотрудники коммунального предприятия "Киевпастранс" жалуются, что им постоянно задерживают зарплату.